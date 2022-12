Serie B, 19a giornata: pari Brescia, Sudtirol ko. Risultati e classifica

lunedì, 26 dicembre 2022

Brescia – Il cambio di allenatore ferma l’emorraggia di risultati a Brescia che al Rigamonti pareggia 1-1 contro il Palermo nel match valido per la 19a giornata di Serie B. Nelle gare del pomeriggio, vittorie pesanti per Reggina e Pisa in trasferta, mentre cade al Druso di Bolzano il Sudtirol (0-2 contro il Modena). Di seguito risultati e classifica aggiornata attendendo i posticipi.

Risultati 19a giornata Serie B

Brescia-Palermo 1-1

Ascoli-Reggina 0-1

Benevento-Perugia 0-2

Cagliari-Cosenza 2-0

Como-Cittadella 2-0

Spal-Pisa 0-1

Sudtirol-Modena 0-2

Venezia-Parma 2-2

Frosinone-Ternana ore 18

Bari-Genoa ore 20.30

Classifica Serie B

Reggina, Frosinone 36 punti; Bari, Genoa 30; Pisa 29; Parma 27; Ternana, Sudtirol 26; Ascoli, Modena, Cagliari, Brescia 25; Palermo 24; Benevento, Como 22; Spal, Venezia 20; Perugia, Cittadella 19; Cosenza 17