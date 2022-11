Serie B, 14a giornata: il Sudtirol pareggia con l’Ascoli. Risultati e classifica

domenica, 27 novembre 2022

Bolzano – Un pari agguantato nel finale per il Sudtirol al Druso nel match contro l’Ascoli valido per la 14a giornata del campionato di Serie B. Gli altoatesini vanno sotto dopo pochi secondi con la rete ospite di Ciciretti. La ripresa si apre col rigore del momentaneo pareggio trasformato da Casiraghi prima del nuovo vantaggio di Caligara. Rover all’84’ segna il 2-2 finale. Un pari che permette a entrambe le squadre di rimanere nella parte centro-alta della classifica in una giornata contrassegnata dalla vittoria del solo Brescia tra le prime della classifica. Di seguito risultati e classifica.

Risultati 14a giornata Serie B

Parma-Modena 1-2

Pisa-Ternana 3-1

Reggina-Benevento 2-2

Brescia-Spal 2-0

Cittadella-Cosenza 1-1

Como-Bari 1-1

Frosinone-Cagliari 2-2

Perugia-Genoa 1-0

Sudtirol-Ascoli 2-2

Palermo-Venezia ore 18

Classifica Serie B: Frosinone 30 punti; Reggina 26; Genoa, Brescia 23; Bari, Parma, Ternana 22; Sudtirol 21; Ascoli, Cagliari 20; Pisa 18; Modena 17; Cittadella 16; Spal, Benevento, Palermo 15; Como 14; Perugia 11; Venezia 9