Sci, Sgambeda: il team Robinson Trentino apre la stagione alla grande

venerdì, 10 dicembre 2021

Livigno – Tre nuove tute azzurre Sportful del team sul podio femminile alla Sgambeda. Prima uscita del Pro Team e del Team Talent con buoni risultati Oleo-Mac, Oregon, Vallorbe e Markusson nuovi partners del Team. E ora la Orsa Grönklitt in Svezia, arrivano anche Gifstad e Bagrashov.

Il Team Robinson Trentino apre la stagione decisamente alla grande, con un podio femminile tutto targato “Robinson” alla prima granfondo di stagione, la Sgambeda di Livigno.

Il presidente del Team Gianni Casadei e il team manager Bruno Debertolis avevano anticipato che Frida Erkers, vista con successo sugli skiroll in Val di Fiemme alla gara Open di contorno ai Mondiali, era il punto di forza femminile della squadra. Ma pensare a ben tre ragazze del Team Robinson Trentino tutte a podio non era facile da pronosticare. Alla svedese Erkers sul gradino più alto nella gara livignasca si sono affiancate Nicole Donzallaz, seconda, e Chiara Caminada, terza.

La Sgambeda è stata anche l’occasione per sfoggiare le nuove tute realizzate in collaborazione col nuovo partner Sportful, di colore azzurro con fregi neri e soprattutto con i nuovi loghi della stagione dei brand Oleo-Mac® (Emak), Oregon®, Vallorbe® e Markusson® (Sabart).

I risultati al femminile non si fermano qui, perché anche le ragazze del Team Talent hanno aperto positivamente grazie a Caterina Piller, ottava, e Marta Gentile, nona.

Al maschile non erano presenti, ma lo si sapeva da tempo, le due colonne del Pro Team, Gifstad e Bagrashov, ma un buon settimo posto l’ha colto il norvegese Patrick Fossun Kristoffersen, più a suo agio con il classico che con lo skating.

I risultati si completano con quelli del Team Talent e dunque con Stefano Dal Magro e Matthias Schwingshackl rispettivamente 13° e 14°, con Florian Cappello 16°, più staccati Thomas Rinner, Andrea Bompard, Iacopo Mezzacasa e Massimiliano Perino.

I ragazzi del Team avevano approfittato della gara in altura di Livigno anche per rifinire la preparazione in vista degli appuntamenti Ski Classics, per il Pro Team, e per le tante granfondo per il rimanente del gruppo. Ovvio che la Marcialonga rimane il maggior obiettivo, con l’arrivo anche di Peter Eliassen, ma già con la prossima gara del circuito “Visma”, la Orsa Grönklitt in Svezia, rientreranno anche Thomas Gifstad (già 10° alla Vasaloppet) e il russo Dmitry Bagrashov.

Intanto Emak e Sabart hanno lanciato la partnership con il Team Robinson Trentino. Le due aziende leader nel settore forestale e del giardinaggio hanno scelto di legare il loro nome al Team.