Sci, Master Old Stars: a Lizzola ultime gare prima del saluto definitivo

giovedì, 3 marzo 2022

Lizzola – Una piccola località come Lizzola si fa bella e diventa grande quando arrivano i Master Old Stars. Nel lontano 1987 quando dal nulla tutto prese vita, Lizzola era una delle 12 località bergamasche sede di una gara del nascituro circuito; a distanza di 35 anni è invece l’unica rimasta delle montagne orobiche, a dimostrazione di un connubio resistente al tempo e basato sulla passione tra persone. Lassù, arrampicata in Valbondione, in una raggiera di montagne tra le più belle delle Prealpi, le piste di Lizzola restano un valore aggiunto per gli sciatori così come l’accoglienza della gente del posto.

In programma due giganti, di un calendario che termina tra una settimana all’Aprica, o con un’appendice a Temù, ma con la probabile chiusura definitiva nell’aria per “avanzati limiti di età” e dopo 458 gare archiviate. A Lizzola, nella bergamasca, si è gareggiato anche per alcuni bei ricordi di belle persone, Enzo Martinelli e Carlo Gipponi, protagonisti con ruoli diversi ma importanti nella storia degli Old. E con le note importanti di “Signore delle Cime” sono state ben 150 le discese sulla Due Baite, ben disegnate da Yuri Donini, che hanno esaltato soprattutto le doti di chi gli sci li fa girare bene, come il solito Mulazzi, o Galas, o Zanetti, o il sorprendente Ciaponi che di gara in gara si sta avvicinando all’assoluto. Nella foto i Super 55.

A Lizzola si sono fatti rivedere sia i Super 85, Mario Moro e Vinicio Surini, di 88 e 86 anni, lucidi sugli sci e sulle gambe, così come molte signore che rappresentano uno degli aspetti più accattivanti del circuito; e tra le prime donne spiccano Anna Fabretto con i suoi 82 anni e la sempre forte Graziella Carrara, ultrasettantenne ma abbonata ai migliori tempi assoluti.

La Valbondione risulta un po’ scomoda per gli atleti valtellinesi e lacustri in forza al Cernobbio e di questo non potevano non approfittarne i seriani de La Recastello ed i cittadini dello Ski Mountain che si sono equamente divisi le prime posizioni delle categorie; ma la festa di Carnevale conclusiva ha messo tutti d’accordo, vinti e vincitori, tra cappelli e parrucche, colori e risate, frittelle e prosecco. Il pensiero va adesso all’ultima apparizione all’Aprica con la pista Benedetti che ospita le due discese conclusive.

LE CLASSIFICHE

Gigante 1

Dame C6: 1. Anna Fabretto (Marinelli) 56.61; 2. Luciana Pezzotta (La Recastello) 1.11.41. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 53.35; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.02.92; 3. Ivana Castellini (Cernobbio) 1.04.47; 4. Silva Montini (Cernobbio) 1.07.35; 5. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.12.58. Dame C4: 1. P.Angela Belotti (La Recastello) 1.01.07; 2. Anna Cappella (La Recastello) 1.16.17. Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 55.74; 2. Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 1.01.10; 3. M.Luisa Merelli (La Recastello) 1.03.08 Dame C2: 1. Gegia Rigamonti (Ski Mountain)55.49; 2. Delia Merelli (La Recastello) 1.06.24; 3. Liana Capponi (Ski Mountain) 1.18.25.

Super 85: 1. Vinicio Surini (La Recastello) 1.03.68; 2. Mario Moro (Ski Mountain) 1.12.19. Super 80: 1. Francesco Gilardoni (Cernobbio) 1.13.47. Super 75: 1. Giuseppe Ferri (La Recastello) 50.92; 2. G.Giacomo Pelizzari (Cernobbio) 54.25; 3. Carlo Arizzi (Ski Mountain) 59.51; 4. Attilio Modesti (Ski Mountain) 1.01.21; 5. Enzo Spluga (La Recastello) 1.02.03. Super 70: 1. Livio Zugnoni (Cernobbio) 47.08; 2. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 47.28; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 49.91; 4. Romeo Modanesi (Ski Mountain) 52.35; 5. Natale Albricci (Ski Mountain) 52.76. Super 65: 1. Giampy Bergamelli (Ski Mountain) 44.87; 2. Mario Sabbadini (La Recastello) 45.49; 3. Ivan Vitali (Ski Mountain) 45.69; 4. Danilo Gandossi (La Recastello) 48.64; 5. Bruno Gamba (La Recastello) 48.75. Super 60: 1. Mariano Galas (Ski Mountain) 44.22; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 44.76; 3. Pier Tombini (Ski Mountain) 47.13; 4. Oscar Galizzi (Ski Mountain ) 48.59; 5. Luca Banfi (Ski Mountain) 48.60. Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 42.30; 2. Matteo Zanetti (Ski Mountain) 44.12; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 44.40; 4. Enea Zugnoni (Cernobbio) 49.43 Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 43.06; 2. Giulio Siboldi (La Recastello) 44.52

Gigante 2

Dame C6: 1. Anna Fabretto (Marinelli) 58.53; 2. Luciana Pezzotta (La Recastello) 1.14.91. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 53.56; 2. Ivana Castellini (Cernobbio) 1.03.83; 3. Milena Bonzani (Cernobbio) 1.04.41; 4. Silva Montini (Cernobbio) 1.11.29; 5. Jonne Gamba (La Recastello) 1.14.94. Dame C4: 1. P.Angela Belotti (La Recastello) 1.02.81; 2. Anna Cappella (La Recastello) 1.18.64. Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 57.67; 2. Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 1.01.12; 3. M.Luisa Merelli (La Recastello) 1.03.68. Dame C2: 1. Gegia Rigamonti (Ski Mountain) 56.36; 2. Delia Merelli (La Recastello) 1.06.83; 3. Liana Capponi (Ski Mountain) 1.18.80.

Super 85: 1. Vinicio Surini (La Recastello) 1.04.01; 2. Mario Moro (Ski Mountain) 1.06.00. Super 80: 1. Francesco Gilardoni (Cernobbio) 1.13.25. Super 75: 1. Giuseppe Ferri (La Recastello) 51.52; 2. G.Giacomo Pelizzari (Cernobbio) 55.98; 3. Carlo Arizzi (Ski Mountain) 59.70; 4. Attilio Modesti (Ski Mountain) 1.02.69; 5. Enzo Spluga (La Recastello) 1.04.17. Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 46.85; 2. Livio Zugnoni (Cernobbio) 47.81; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 51.99; 4. Romeo Modanesi (Ski Mountain) 52.86; 5. Natale Albricci (Ski Mountain) 53.11. Super 65: 1. Ivan Vitali (Ski Mountain) 45.80; 2. Giampy Bergamelli (Ski Mountain) 46.20; 3. Mario Sabbadini (La Recastello) 46.28; 4. Bruno Gamba (La Recastello) 48.76; 5. Danilo Gandossi (La Recastello) 48.80. Super 60: 1. Mariano Galas (Ski Mountain) 43.01; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 45.52; 3. Pier Tombini (Ski Mountain) 45.95; 4. Luca Banfi (Ski Mountain) 48.17; 5. Guido Vaini (Ski Mountain) 48.65. Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 42.56; 2. Matteo Zanetti (Ski Mountain) 43.52; 3. Stefano Colombo (Ski Mountain) 44.45 Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 42.85; 2. Giulio Siboldi (La Recastello) 45.46