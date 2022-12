Sci, impresa Goggia a St. Moritz: vince la discesa nonostante l’infortunio alla mano

sabato, 17 dicembre 2022

St. Moritz – Seconda giornata di gare in Engadina e seconda vittoria azzurra. Sofia Goggia, con la mano sinistra rotta ed operata a Milano solo nel tardo pomeriggio di ieri, ha vinto la seconda discesa di coppa del mondo di St. Moritz.

Per lei e’ il successo numero 20 in coppa del mondo, azzurra più vincente di sempre insieme a Federica Brignone. Sul podio la slovena Ilka Stuhec (+0″43) e la tedesca Kira Weidle (+0″52). Per la 30enne si tratta della quindicesima vittoria in questa specialità in Coppa del Mondo e in generale è podio numero 44.