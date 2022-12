martedì, 6 dicembre 2022

Val Casies – In Val Casies nello slalom odierno valevole come Lituania National Junior Championship, gara all’interno della KRCUP (Circuito Fis delle piccole nazioni più importante al mondo organizzati dal Kronplatz Racing Center) Federico Romele il bresciano della Nazionale C, inserito nel Gruppo sportivo Carabinieri, ha conquistato un ottimo 12° posto con il tempo di 1.17.29 nella gara vinta dall’azzurro Matteo Canins.