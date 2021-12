Sci di fondo, Coppa Italia: Alpi Centrali in luce a Pragelato. I risultati

lunedì, 13 dicembre 2021

Pragelato – Nella due giorni di Coppa Italia Rode di Pragelato i fondisti delle Alpi Centrali si sono messi particolarmente in luce sia nella gara individuale di sabato 11 dicembre sia nell’inseguimento di domenica 12. «Dire che siamo molto contenti è poco – dice Corrado Vanini – tutti i ragazzi sono andati molto bene, soprattutto quelli che sono riusciti a sciare di più. Tra l’altro con un pizzico di fortuna in più, a un ragazzo si è rotto lo sci, avremmo potuto portare a casa un bottino ancora maggiore. Grazie a queste gare stiamo valutando le convocazioni per gli italiani di gennaio».

SABATO 11 DICEMBRE – INDIVIDUALE – 10 – 5 KM TC

Tra gli Junior, lotta sul filo di lana per la vittoria con Benjamin Schwingshackl dei Carabinieri in 28’00’3, che ha preceduto di un solo secondo Mauro Balmetti delle Fiamme Oro (28’01’’4) e Federico Bonino del Godioz (28’10’’3). Gara tirata anche al femminile, con Veronica Silvestri delle Fiamme Gialle (15’52’’7), che ha agguantato il primo posto per una manciata di secondi davanti a Denise Dedei del Gromo (15’57’’6) ed Elisa Gallo delle Fiamme Gialle(16’07’’3).

Gabriele Matli (Valle Antigorio) è salito sul gradino alto del podio tra gli Under 18, con il tempo di 29’13’’9, con Davide Negroni del Clusone e Marco Gaudenzio del Bachmann che vanno a completare il podio, chiudendo secondi a pari merito in 29’’21’5. Maria Gismondi delle Fiamme Oro ha fatto il vuoto nella prova al femminile, chiudendo la sua prova in 16’18’’5, precedendo Virginia Cena del Godioz (16’45’’1) e Manuela Salvadori dell’Alta Valtellina (16’48’’4).

Prova strepitosa per Niccolò Bianchi tra gli Under, che fa registrare il miglior tempo di giornata anche della categoria Under 18. Il fondista del Livigno ha battuto anche atleti più grandi di lui di due anni, tagliando il traguardo in 29’13’’9, davanti a Federico Pozzi (30’13’’4) e Daniel Pedranzini (30’36’’6), entrambi dell’Alta Valtellina. Al femminile, vittoria per Marie Schwitzer dell’Amaterus Sport Club (17’57’’3), che ha preceduto Aurora Giraudo del Valle Stura (18’26’’9) e Stella Giacomelli dell’Alta Valtellina (18’33’’).

DOMENICA 12 DICEMBRE – INSEGUIMENTO TL

Nella gara a inseguimento a tecnica libera rimane quasi invariato il podio degli Juniores, con Benjamin Schwingshackl dei Carabinieri (1 ora 06’15’’3), che riesce a difendere il primo posto conquistato nella gara individuale. Piazza d’onore per Federico Bonino del Godioz (1 ora 06’23’’7), che recupera una posizione e precede Mauro Balmetti delle Fiamme Oro (1 ora 06’40’’3), partito per secondo.

Al femminile, vittoria per Denise Dedei del Gromo, che ha chiuso la sua prova in 44’52’’9, precedendo Veronica Silvestri (44’54’’5), vincitrice della gara individuale, ed Elisa Gallo (45’02’’3), entrambe delle Fiamme Gialle.

Tra le Aspiranti, Maria Gismondi ha fatto il vuoto, dimostrandosi ancora una volta un gradino al di sopra delle avversarie. La fondista delle Fiamme Oro ha dominato anche la gara a inseguimento, facendo registrare il tempo di 45’55’’1, al secondo posto Manuela Salvadori dell’Alta Valtellina (48’13’’4) e Gloria Gabrielli del Dolomitica (48’17’’6). Classifica rivoluzionata, invece, nella competizione maschile, con Teo Galli (1h 09’32’’1) e Aksel Artusi (1 h 09’35’’7) che si sono resi protagonisti di un gran recupero. I due atleti dello Sporting Club Livigno hanno agguantato le prime due posizioni, con Gabriele Matli del Valle Antigorio (1h 09’40’’) che va a completare il podio. Tra i primi 10 classificati ben 7 atleti sono delle Alpi Centrali, con Niccolò Bianchi (Sporting Club Livigno) quarto, Federico Pozzi(Alta Valtellina) sesto, Davide Negroni (13 Clusone) nono, Daniel Pedranzini (Alta Valtellina) decimo.