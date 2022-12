Sci di fondo, Coppa Italia a Gressoney: successi per gli atleti delle Alpi Centrali. I risultati

domenica, 18 dicembre 2022

Gressoney – Un weekend da ricordare per i fondisti delle Alpi Centrali che, nelle due gare di Coppa Italia disputate Gressoney, sono stati protagonisti sia nella prova sprint in tecnica classica disputata sabato 17 dicembre sia nella 10 km in tecnica libera del 18.

Nella sprint di sabato, nella categoria U20 femminile, sul primo gradino del podio è salita Giulia Negroni (13 Clusone) che ha preceduto la fondista di Schilpario Lucia Insonni (CS Esercito).

Nella gara maschile U18 a spuntarla è stato l’ossolano Gabriele Matli (GS Fiamme Gialle) seguito da Federico Pozzi (Alta Valtellina) e da Niccolò Giovanni Bianchi (Sporting Livigno).

Nella 10 km TL maschile U18 a imporsi è stato Federico Pozzi (Alta Valtellina), seguito dal Friulano Marco Pinzani e da Gabriele Matli (GS Fiamme Gialle). Quarto è stato Davide Negroni (13 Clusone).

In campo femminile, sempre nella 10 km, Manuela Salvadori(Alta Valtellina) è stata seconda alle spalle di Ylvie Folie. Mentre nella categoria U18 femminile è stata l’atleta dello Sci Club Gromo Martina Bonacorsi a salire sul gradino più alto del podio. Ovviamente più che soddisfatto Corrado Vanini e tutto lo staff del fondo.