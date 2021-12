Sci, Coppa del Mondo: Federica Brignone trionfa nel supergigante di St. Moritz

domenica, 12 dicembre 2021

St. Moritz – La sciatrice azzurra Federica Brignone è entrata nell’Olimpo dello sci alpino italiano grazie alla diciassettesima vittoria in Coppa del mondo in carriera, ottenuta nel supergigante di St Moritz, che le ha permesso di staccare la leggenda Deborah Compagnioni, come l’azzurra con più vittorie nel massimo circuito. La campionessa valdostana, dominatrice assoluta in una gara condizionata dal forte vento che ha fatto abbassare la partenza di 400 metri, si è imposta nettamente, facendo la differenza sulle curve del tracciato elvetico con il tempo di 57”81. La 31enne carabiniera è così diventata anche l’atleta più vincente di sempre nel super gigante di Coppa del mondo, con cinque vittorie, superando la compagna di squadra Sofia Goggia ferma a quattro.

Ma l’incredibile giornata dell’Italia non finisce alla vittoria di Federica Brignone (nella foto © FISI) con la doppietta, undicesima nel massimo circuito, ottenuta grazie a Elena Curtoni, al secondo podio in carriera a St.Moritz in una gara quasi casalinga per lei. La 30enne del Centro Sportivo Esercito è riuscita a centrare il secondo posto a 11 centesimi dalla compagna di squadra, mettendosi alle spalle l’americana Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale al podio numero 112 nel circuito, attardata di 43 centesimi.

Il festival tricolore ha visto ben cinque atlete nelle prime dieci posizioni con Sofia Goggia – che ha mantenuto il pettorale rosso da leader della classifica di specialità vista l’uscita di pista di Lara Gut-Behrami – in sesta posizione davanti a Marta Bassino ottava, in ripresa dal problema al piede che l’ha condizionata in questi ultimi giorni, e Francesca Marsaglia in nona posizione. Appena fuori dalle prime dieci Nicol Delago, 15esima mentre Caroline Pichler si è classificata 19esima e Nadia Delago 27esima. Out Roberta Melesi.

Mikaela Shiffrin guida la classifica generale con 525 punti, davanti a Sofia Goggia con 435 punti, che ha scavalcato l’assente Vhlova ferma a 340 punti. Classifica di specialità che vede Goggia saldamente al comando con 220 punti, davanti a Lara Gut-Behrami a 180 e a Federica Brignone a 177.