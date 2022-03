Sci alpino, Pignaton e Cagnoni bronzo in slalom al Criterium Nazionale Cuccioli

domenica, 13 marzo 2022

Vipiteno – Due belle medaglie di bronzo sono arrivate per i giovani sciatori del Comitato FISI Alpi Centrali al Criterium Nazionale Cuccioli che si sta disputando a Vipiteno.

Nello slalom della categoria Cuccioli 2 (U12) Carlotta Pignaton Fagnani (GB Ski Club) con il tempo di 1’25”08 è salita sul terzo gradino del podio nello slalom vinto da Ludovica Vottero (Sansicario) in 1’21”00. Al secondo posto si è classificata la valdostana del Crammont Alyssa Borroni in 1’21”16. Nella top ten è entrata anche Mia Tubini (Val Palot ski) in settima posizione.

Tra i maschi della categoria U12 la vittoria è andata a Giovanni Ceccarelli (Golden Team Ceccarelli) con il tempo di 1’23”42. Secondo si è classificato Tommaso Zanardi (SC 18) in 1’26”59. Terzo è stato Mattia Cagnoni (SC Radici) che ha condiviso lo stesso gradino del podio con il valdostano Pietro Seletto (SC Azzurri del Cervino). I due hanno concluso la loro prova in 1’26”82. Ottime le prove di Pietro Ziliani (Brixia Sci) quinto, di Andrea Villaraggia (Revolution Ski Race) settimo, di Mattia Dabeni (Ski Club Borno) decimo e di Achille Rota (SC Radici) undicesimo.