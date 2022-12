Sci alpino, Bassino vince il gigante di Sestriere

sabato, 10 dicembre 2022

Sestriere – Marta Bassino si dimostra imbattibile sulla pista di casa del Sestriere e conquista la sesta vittoria della sua carriera grazie a due eccellenti manches dove ha fatto registrare il secondo e il terzo tempo assoluto per chiudere con il tempo totale di 2’28″89, imprendibile per chiunque.

Alle spalle della Bassino si piazza la campionessa olimpica Sara Hector, con il miglior tempo nella seconda frazione e 11 centesimi di ritardo, non sufficiente per battere la portacolori dell’Esercito. Terza è Petra Vlhova, anche lei battuta dalla piemontese di Borgo San Dalmazzo per 40 centesimi. E al quarto posto risale Federica Brignone, secondo tempo nella seconda manche, appena giù dal podio a 26 centesimi dalla slovacca, ma completamente ritrovata ad altissimo livello.

La gran gara delle italiane è completata dall’11/o posto di Asja Zenere, al miglior risultato della carriera. Piazzata anche Roberta melesi, con il 28/o posto finale. Non avevano passato il taglio delle trenta, Sofia Goggia ed Elena Curtoni, oltre ad Elisa Platino.