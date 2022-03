domenica, 6 marzo 2022

San Martino di Castrozza – San Martino di Castrozza: presentati i tricolori Under 18 con in palio 10 titoli di specialità. Per la terza volta in 57 anni di storia l’Us Primiero, la società polisportiva di riferimento dell’omonima valle, avrà l’onore di organizzare dal 14 al 18 marzo un evento valido per l’assegnazione dei titoli italiani di sci alpino. Si tratta della rassegna tricolore della categoria aspiranti, maschile e femminile, che vedrà in gara circa 300 sciatori under 18, selezionati dai vari Comitati Fisi d’Italia in base ai contingenti previsti, che andranno a caccia delle dieci medaglie d’oro in palio, trenta in totale considerando quelle di argento e di bronzo.

Per presentare l’evento il Comitato Organizzazione ha scelto proprio le location delle gare tecniche e in particolare la spettacolare terrazza di Malga Ces, dove il presidente dell’Us Primiero Luigi Zanetel e il responsabile della sezione sci alpino Walter Crepaz hanno ufficializzato il programma e i dettagli. Una manifestazione che prenderà forma grazie ad uno straordinario lavoro di squadra, che vede coinvolti in primis la Fisi, con il presidente del Comitato Trentino Tiziano Mellarini e il vice presidente vicario della Fisi nazionale Angelo Dalpez presenti ieri nel Primiero. Alla presentazione hanno poi preso parte, evidenziando il valore dell’appuntamento tricolore, il Commissario della Comunità di Primiero Roberto Pradel, il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli, il presidente dell’Apt San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi Antonio Stompanato, il presidente del Consorzio Impianti a fune San Martino di Castrozza, Passo Rolle Filippo Ongaro, il presidente della Società San Martino Rolle spa Giacobbe Zortea, nonché Maurizio Bonelli in rappresentanza della Cassa Rurale Dolomiti e Lino Orler per il Coni Trento.

Saranno cinque le competizioni in programma per altrettante discipline, che saranno ospitate in due località e su tracciati diversi, ovvero la pista Rekord Ces a San Martino di Castrozza, teatro delle gare tecniche di slalom speciale e slalom gigante, e la pista Cima Uomo a Passo San Pellegrino, che ospiterà invece le sfide di superG e discesa libera, mentre lo slalom della combinata alpina avrà come teatro la pista Costabella.

Nella skiarea di San Martino di Castrozza e Passo Rolle, ai piedi delle incomparabili guglie delle Pale, lo sci agonistico ha profonde radici, basti pensare che dall’11 al 14 gennaio 1952 si disputò la terza edizione della celeberrima 3Tre, la prima svolta in un’unica località, dove si mise in evidenza il campione ampezzano Guido Ghedina, capace di vincere sia le gare di slalom, sia quelle di gigante e la combinata, piazzandosi poi secondo nell’altro gigante che in quell’occasione sostituì la discesa libera, con primattore il francese Francois Baud.

Chi è salito sul podio nelle varie edizioni dei Campionati Italiani Aspiranti in molti casi negli anni successivi è entrato nella nazionale italiana e successivamente è approdato in Coppa del Mondo, partecipando pure a Campionati Mondiali e Olimpiadi. Un passaggio obbligato dunque per diventare campioni del futuro. Basti pensare alla valdostana Federica Brignone che nel 2006, proprio in Trentino sulle piste di Pozza di Fassa e San Pellegrino, al suo primo anno di categoria vinse ben tre medaglie d’oro (slalom, gigante e combinata) e un bronzo in superG. Chissà se sulle piste di San Martino di Castrozza – Primiero possa salire alla ribalta un campione del domani, magari protagonista alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026.

In questi giorni di avvicinamento prosegue il lavoro di preparazione dei due tracciati di gara. Cominciando dalla pista Rekord, dove andranno in scena le prove tecniche dello slalom e del gigante, quindi la skiarea San Pellegrino che sarà teatro delle sfide di discesa e superG sulla pista Cima Uomo, nonché lo slalom della combinata sulla Costabella.

Il programma prevede lunedì i due slalom speciale maschile e femminile, quindi martedì il gigante femminile, superG maschile e combinata nordica, mercoledì gigante maschile e superg-combinata femminile, giovedì le prove di discesa libera, venerdì la discesa libera femminile.