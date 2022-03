Regionali a Ponte di Legno: Bettoni e Oprandi prime nel Gigante femminile, Galli tra i maschi

lunedì, 7 marzo 2022

Ponte di Legno – Regionali Allievi a Ponte di Legno (Brescia): medaglia d’oro per Bettoni e Oprandi nello slalom Gigante femminile, mentre Galli s’impone tra i maschi. Sfida per il primo posto sul filo dei centesmi nello slalom gigante che ha aperto i Campionati regionali Allievi di sci alpino sulla pista Casola (nelle foto in sequenza il podio femminile, Bettoni e Oprandi le vincitrici, podio maschile e le classifiche)

Infatti al termine delle due manche sul gradino più alto del podio della gara femminile sono salite Angelica Bettoni Mameli (Brixia Sci) e Giorgia Oprandi (Val Palot Ski) con il tempo di 1’42”41. Nella prima manche, Angelica, con il tempo di 50”04 sopravanzava per un centesimo Giorgia. Nella seconda le parti si sono invertite, con la rappresentante del Val Palot Ski, classe 2007, che con il tempo di 53”36 ha superato per un solo centesimo la sciatrice del Brixia. Risultato finale: il primo posto in coabitazione. Terza è stata Giorgia Sala (Skiing) che ha chiuso le due manche in 1’44”64. Delle 83 iscritte alla gara 68 hanno tagliato il traguardo.

In campo maschile sono stati 4 i centesimi che hanno consentito a Giacomo Galli (SC Lecco) di sopravanzare, con il tempo di 1’42”34, il secondo classificato Hans Peter Picco (Skiing). Terzo, staccato di 9 centesimi dal vincitore, il rappresentante dello Sci Club Macugnaga Andrea Schranz. Dei 109 iscritti in 83 hanno tagliato il traguardo,

Gli atleti dello Sci Club Ponte di Legno, organizzatore della manifestazione, hanno ottenuto buoni piazzamenti, in campo femminile Ginevra Bentivoglio che si è piazzata al 25esimo posto. Domani slalom Allievi e Superg ragazzi.

In concomitanza con i Regionali Allievi, al palazzetto dello sport di Ponte di Legno, l’Associazione Respiriamo Assieme con i suoi medici effettua gratuitamente uno screening respiratorio. Tutti i giovani atleti presenti, i famigliari ed accompagnatori delle squadre in gara, nonché tutta la popolazione residente possono prenotare lo screening respiratorio gratuito al link https://bit.ly/alta-quota.2022. Ai partecipanti allo screening sarà garantito un percorso che prevede spirometria gratuita e un colloquio individuale con lo pneumologo per approfondire il quadro clinico emerso dal test spirometrico o per consigli sulla gestione della salute. Informazioni: 331 2759920.