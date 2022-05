Record di iscritti al Folgaria Basketball Camp: sold out un mese prima del via

domenica, 29 maggio 2022

Folgaria – Un Folgaria Basketball Camp da record: sold out già un mese prima del via. Tutti e 5 i turni previsti nella 34esima edizione della manifestazione diretta da Renato Caroli sono andati esauriti con un mese di anticipo rispetto all’inizio del camp. 29

Nell’anno della ripartenza vera e propria del Folgaria Basketball Camp il successo è stato ben superiore alle previsioni: ciò che balza all’occhio è la provenienza dei camperini. Sono arrivate iscrizioni anche da province lontanissime come Nuoro, Cagliari, Potenza, Cosenza, Bari, Lecce, Napoli. Altro elemento vincente è stato “R1”, il personaggio virtuale-avatar che identifica “Renat-one”, il deus ex machina del FBC: “Devo dire che non mi sarei aspettato un tale successo per l’avatar R1 – ammette Renato Caroli – Si è trattata di un’intuizione brillante, alla quale non davo molto peso ma che alla fine è piaciuta a tutti i camperini”.

A proposito di successo, che dire del sold out, fatto registrare già un mese prima dell’inizio del FBC? “Devo tornare indietro di almeno 12 anni per pareggiare questi numeri: la carica dei mille torna a Folgaria, pure il bando INPS ci ha dato una mano ed ora non ci resta che rimboccarci le maniche ed accogliere questa fiumana di campers”, sottolinea Renato Caroli. Oggi, a tre settimane dal via, a chi ti senti di dire grazie? “Alle famiglie che ci hanno dato fiducia, al mio instancabile staff e naturalmente alle istituzioni: su tutti Daniela Vecchiato direttrice dell’Alpe Cimbra e Michael Rech, sindaco di Folgaria che sono sempre al nostro fianco. L’Alpe Cimbra questa settimana ha ospitato la 17esima tappa del giro d’Italia e le Finali Nazionali dei campionati studenteschi di badminton e di orienteering, tra poco toccherà a noi e sarà un’altra estate magica sull’Altopiano”, conclude Caroli.