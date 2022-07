Ponte di Legno, presentazione e festa con la Sampdoria

sabato, 16 luglio 2022

Ponte di Legno – Grande serata in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno (Brescia) per la presentazione della Sampdoria di Marco Giampaolo.

VIDEO



Un momento importante del ritiro dei blucerchiati – in piazza a Ponte di Legno dopo la stop di due anni causa pandemia – che sono ospiti all’hotel Mirella di Ponte di Legno e si allenano al centro sportivo di Temù (Brescia) è stata la serata dei colori blucerchiati con passerella davanti ai tifosi che in questi giorni hanno raggiunto l’Alta Valle Camonica. I calciatori doriani sono arrivati in piazza XXVII Settembre sul trenino rosso, poi l’abbraccio dei tifosi

Sul palco in piazza XXVII Settembre sono saliti il sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, che ha sottolineato l’importante collaborazione e fatto gli auguri per la nuova stagione agonistica, poi Gianni Panconi, membro del CdA blucerchiato, Marco Lanna, presidente della Sampdoria, Carlo Osti, responsabile di tutte le aree tecniche e Daniele Faggiano, direttore sportivo che hanno svelato i programma della stagione, quindi l’allenatore Marco Giampaolo e il leader storico Fabio Quagliarella, che hanno ringraziato i tifosi della vicinanza e Marco Giampaolo ha promesso una grande stagione. Al termine le foto di rito del tecnico blucerchiato, delle squadra e tutto lo staff dei collaboratori.

Oggi a Temù, alle 17, la Sampdoria affronta il Parma nel secondo impegno estivo. Nella prima uscita stagionale contro il Castiglione (Eccellenza lombarda), i doriani hanno battuto 9-1.

La Sampdoria rimarrà in ritiro a Ponte di Legno e Temù fino a sabato 23 luglio. Il programma del ritiro prevede due sessioni di allenamenti giornalieri e il 23 luglio, la Sampdoria lascerà l’Alta Valle Camonica, e sulla strada del ritorno a Genova si fermerà a Brescia, dove allo stadio Rigamonti affronterà il Brescia (Serie B).