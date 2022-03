martedì, 1 marzo 2022

Pechino – Paralimpiadi, sette atleti altoatesini a Pechino. Venerdì scattano i Giochi Paralimpici invernali. Tra i 700 atleti che prenderanno parte a 78 diversi eventi ci saranno anche sette atleti dell’Alto Adige.

(Nella foto credit Fisg i sette altoatesini da sinistra in alto Christoph Depaoli, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Stefan Kerschbaumer, Nils Larch e Matteo Remotti Marnin).

Venerdì 4 marzo, con la cerimonia ufficiale in programma allo stadio nazionale di Pechino, si inaugurano le Paralimpiadi invernali 2022 e oltre 700 atleti si cimenteranno in 78 diversi eventi nelle sei discipline di gara, ovvero sci alpino, biathlon, sci di fondo, para Ice Hockey, snowboard e wheelchair curling.

L’Alto Adige è rappresentato a Pechino da sette atleti, tutti convocati nella nazionale italiana di para Ice Hockey. Si tratta di Christoph Depaoli, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Stefan Kerschbaumer, Nils Larch e Matteo Remotti Marnini. In Cina ci saranno anche i trentini Gianluca Cavaliere, Gianluigi Rosa e Francesco Torella, tesserati per il Gruppo sportivo disabili Alto Adige (GSDA). In totale, la spedizione azzurra sarà composta da 32 atleti.

“I nostri atleti altoatesini sono già a Pechino per partecipare a questi Giochi, speciali sotto molti aspetti – sottolinea il presidente della Provincia di Bolzano e assessore allo sport altoatesino Arno Kompatscher, che ha voluto fare i suoi auguri ai portacolori locali a nome della Giunta – Siamo particolarmente orgogliosi che anche la nostra provincia sia fortemente rappresentata a queste Paralimpiadi – ha continuato – tutti noi faremo il tifo da lontano e terremo le dita incrociate per i nostri atleti”.