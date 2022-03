Paralimpiadi, Bertagnolli oro nella supercombinata

lunedì, 7 marzo 2022

Cavalese – Seconda medaglia per Giacomo Bertagnolli alle Paralimpiadi di Pechino. Il portabandiera azzurro a Yanqing conquista l’oro nella combinata di sci alpino per ipovedenti.

Per l’Italia si tratta del primo oro in questa rassegna a cinque cerchi dopo l’argento in Superg di ieri proprio del 23enne finanziere di Cavalese (Trento), assieme alla guida Andrea Ravelli, ha fatto segnare il miglior tempo dopo le prove di supergigante e slalom. Sul podio a 2″18 Johannes Aigner (con la guida Matteo Fleischmann) e a 3″01 Neil Simpson (assieme ad Andrew Simpson), oro nei giorni scorsi in supergigante.