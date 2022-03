Paralimpiadi: Bertagnolli argento nello slalom gigante vision impaired

giovedì, 10 marzo 2022

Pechino – Alle Paralimpiadi di Pechino il trentino Giacomo Bertagnolli, guidato dal camuno Andrea Ravelli, nello slalom gigante vision impaired, ha conquistato la medaglia d’argento. Al termine delle due manche Bertagnolli, 23enne trentino, che era detentore del titolo nella specialità, ha chiuso al secondo posto con un tempo complessivo di 1:51.02 (primo con 54.88 nella first run, secondo con 56.14 nella seconda). La medaglia d’oro è andata all’austriaco Johannes Aigner (guida Matteo Fleischmann), autore di una seconda manche praticamente perfetta, il bronzo al ceco Miroslav Haraus (guida Maros Hudik).

Per Bertagnolli, portabandiera azzurro, si tratta della terza medaglia conquistata in Cina dopo l’oro nella Supercombinata e l’argento nel superG e del settimo podio paralimpico in totale dopo i quattro di PyeongChang nel 2018. “Abbiamo disputato due belle manche ma gli austriaci sono stati più bravi. E’ una medaglia d’argento e non bisogna lamentarsi”, è il commento di Bertagnolli.

Medaglia d’argento per Renè De Silvestro nel gigante maschile sitting. Al termine delle due manche l’azzurro ha chiuso al secondo posto con un tempo complessivo di 1:57.50 (terzo con 1:00.02 nella first run, secondo con 57.48 nella seconda).

Nello slalom maschile di categoria Standing, quarto posto per Federico Pelizzari (nella foto), 21esimo per Davide Bendotti, entrambi della Polisportiva disabili Valcamonica.

I COMPLIMENTI

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder: “Ancora Giacomo Bertagnolli, ancora sul podio a Pechino il nostro sciatore di Cavalese. Tra tante notizie gravissime e ansiogene, ben vengano felici news sportive come questa, che vedono il Trentino distinguersi in maglia azzurra. Bertagnolli dopo un oro e un argento si porta a casa anche l’argento nel gigante maschile vision impaired. Complimenti vivissimi all’asso della nazionale paralimpica”.