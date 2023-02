Pallavolo US Bormiese: iscritti ai corsi venti giovanissimi

lunedì, 6 febbraio 2023

Bormio (Sondrio) – Il settore maschile della Pallavolo US Bormiese è sempre vivace e di anno in anno si alimenta con nuove leve. Per la stagione 2022/2023 i numeri dei giovanissimi che si sono iscritti ai corsi di pallavolo maschile toccano addirittura la ventina di ragazzi, un numero decisamente sopra la media per l’Alta Valle, considerando le numerose altre possibilità sportive fra cui i giovani sportivi possono scegliere (foto © Maiolanna).

A breve i ragazzini saranno impegnati nel campionato 3×3 che la federazione provinciale organizza ogni anno per promuovere l’attività pallavolistica maschile. Nel frattempo, per iniziare ad “assaggiare” il campo, gli allenatori hanno orchestrato un torneo nel pomeriggio di ieri; la palestra “Peppino Pedranzini” di Bormio ha ospitato una trentina di piccoli pallavolisti delle società US Bormiese, Nuova Sondrio Sportiva e Altolario e sotto rete è stato un turbinare di palloni, mentre a bordo campo i compagni guardavano e facevano il tifo.

Coinvolte nella giornata anche le atlete più grandi della serie D dell’US Bormiese, Veronica Mara, Cristiana Peccedi, Martina Mevi e Francesca Sassella, che si sono prestate come arbitri e segnapunti, così come Jacopo Illini, che tra le fila della pallavolo bormiese ha mosso i suoi primi passi da giocatore ed ora, con la stessa passione, dà una mano ad allenare i più piccoli.

In base all’età i giocatori sono stati suddivisi in due gironi al meglio dei 3 set e senza troppi cavilli di regolamento, tutti hanno avuto modo di giocare e di divertirsi.

“Abbiamo voluto questa giornata– spiega Mattia Castellazzi – per permettere ai ragazzi di giocare e di confrontarsi con atleti di altre società; sebbene a livello provinciale i numeri al maschile siano sempre esigui, quest’anno c’è stato un grande sforzo da parte di alcune società per costituire un vivaio di piccoli pallavolisti che speriamo possa proseguire il suo cammino negli anni a venire. La giornata di oggi è stato un primo momento di confronto agonistico ma soprattutto un’occasione per creare lo spirito di squadra; speriamo ne possano seguire altri nell’ottica di far crescere questi giovanissimi atleti offrendogli più occasioni possibili di gioco”.

Oltre a Mattia, nel settore maschile si sono impegnati Nadia Anselmi, Max Antonioli e Jacopo Illini. Sempre per il settore giovanile della Pallavolo, a fine mese si svolgerà a Bormio un doppio concentramento di under 12.