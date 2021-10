Pallanuoto, Serie A1: esordio vincente per l’An Brescia contro Catania

sabato, 2 ottobre 2021

Brescia – È un trionfo l’esordio in campionato dell’AN Brescia. La squadra di Sandro Bovo si impone 19-5 contro il Nuoto Catania. Non c’è partita alla Mompiano, con i leoni che dal secondo quarto in poi si scatenano.

I primi 8 minuti evidenziano un po’ di stanchezza dovuta ai carichi di lavoro e nonostante il 3-0 firmato Luongo, Presciutti e Dolce, gli ospiti sono bravi ad accorciare con la rete di Russo. Ad inizio secondo quarto è ancora il Catania a trovare la rete grazie a Kacar, ma Gitto risponde 15 secondi più tardi mandando Brescia sul più due. La doppietta di Luongo e le reti di Vapenski, Gianazza e Dolce chiudono il secondo quarto sul 9-2

Anche nel terzo e quarto periodo l’AN Brescia spinge e prova schemi in vista della Champions. Tommaso Gianazza trova la tripletta insieme a Luongo dimostrando tutta la sua crescita. Nei minuti finali spazio anche al secondo portiere Matteo Gianazza che entra bene mettendo a referto anche interventi importanti.

Davanti ad una Mompiano tutta esaurita i Campioni d’Italia conquistano i primi tre punti della stagione. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Dolce al termine del match: “Stiamo lavorando tanto in vista dei match europei. Queste partite per noi sono importanti per riprendere i giusti automatismi e per il morale. Noi siamo concentratissimi sui prossimi impegni anche per capire a che livello siamo”.

Così invece coach Sandro Bovo: “All’inzio abbiamo comunque giocato bene, preso tiri facili, ma siamo stati imprecisi. Devo dire che la fase difensiva è migliorata e anche con l’uomo in meno la squadra si è comportata bene. Nel complesso è una buona gara”.