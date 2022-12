Pallanuoto, serie A: AN Brescia batte 10-6 lo Sporting Club Quinto 

sabato, 10 dicembre 2022

Brescia – L’AN Brescia conquista la quinta vittoria di fila in campionato e lo fa battendo 10-6 lo Sporting Club Quinto. Parte bene l’AN Brescia che dopo pochi minuti riesce a mettere tre gol di vantaggio tra sè e la squadra genovese. L’approccio della squadra di Bovo è perfetto e anche in difesa i leoni chiudono bene per 5 abbondanti minuti fino alla prima rete dei padroni di casa.

Nel secondo quarto è Di Somma ad aprire le danze con la rete del 4-1 e a seguirlo sono Kharkov e Tommaso Gianazza. La squadra di casa nei minuti finali prova a farsi vedere dalle partita di Tesanovic, sempre perfetto negli interventi, e trova il gol del 6-2 grazie a Gambacciani.

È ancora Edoardo Di Somma a segnare il primo gol della terza parte di gara. Il ligure porta l’AN Brescia sul 7-2 a dimostrazione di una grande abnegazione difensiva dei 7 di Sandro Bovo.

Molina Rios segna la rete del 7-3, ma ancora una volta Di Somma buca Massaro con l’ottava rete dei bresciani. Negli ultimi otto minuti le calottine biancoblù segnano per prime grazie a Gitto e i padroni di casa abbozzano una reazione con la doppietta di Molina. Alesiani poi a 4 minuti dal termine sigla la decima rete dei leoni che nel finale subiscono ancora due reti dell’ex Molina.

Queste le parole di Luongo a fine match: “Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto in difesa, nonostante lo stato di emergenza. Davanti abbiamo prodotto tantissimo ma abbiamo sprecato tante opportunità, forse complice lo stato non brillante di salute da parte di alcuni di noi. Comunque il mister ci aveva chiesto di vincere e focalizzare l’attenzione e le energie soprattutto in difesa ed è quello che abbiamo fatto quindi siamo soddisfatti”.