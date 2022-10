giovedì, 13 ottobre 2022

Brescia – Pallanuoto, l’AN Brescia sorride anche in Champions League. La squadra di Sandro Bovo vince 8-16 contro i tedeschi del Duisburg conquistando i primi tre punti della stagione europea.

Nei primi due quarti i leoni non riescono a dare lo strappo al match, complice anche qualche gol di troppo incassato. Presciutti e compagni però tengono a debita distanza gli avversari e nei due parziali finali abbassano definitivamente la saracinesca lasciando a bocca asciutta il Duisburg. Il prossimo appuntamento è domani alle 10.30 contro il Mladost.

Questo il commento di Vincenzo Renzuto a fine partita: “Abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto nel terzo e quarto tempo nei quali non abbiamo più subito gol. Nei primo due forse abbiamo concesso troppo, ma ora ricarichiamo le pile per la partita di domattina”.