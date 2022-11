Pallanuoto, Champions League: AN Brescia vince la prima partita del girone

mercoledì, 16 novembre 2022

Dubrovnik – L’AN Brescia vince la prima partita del girone di Champions League battendo 13-8 lo Jug. L’AN Brescia apre il match con la rete di Dolce imbeccato alla perfezione da Kharkov. Qualche minuto dopo Stefano Luongo è bravissimo a chiudere il tiro e infilare il portiere avversario. L’azione d’attacco dell’AN Brescia continua fluida e a due minuti dalla fine del parziale i leoni sono avanti 3-0, complice anche un grande attenzione difensiva.

Dopo un time out voluto da Kobescak, i padroni di casa riescono a rompere il digiuno con una rete in superiorità.

Il secondo parziale si apre con la rete di Luongo che lascia andare un destro vincente all’angolino. Fatovic su rigore dimezza lo svantaggio, ma le calottine biancoblù reagiscono subito con la rete di Dolce. Nell’azione successiva lo Jug cerca di stare in scia grazie al gol di Maro Jokovic e a 4 minuti dal termine i croati trovano anche la rete del 6-4. Dopo nemmeno 30 secondi Kharkov sigla il 7-4 con un mancino che non lascia scampo a Popadic. Lo Jug però non molla e con Zuvela si riporta sotto di due reti, fino a quando Dolce da centroboa scaraventa in porta l’8-5. A fine parziale anche Edoardo Di Somma si iscrive al tabellino dei marcatori facendo partire un destro poderoso. L’AN Brescia trova anche il 10-5 verso lo scadere grazie alla doppietta di Kharkov.

Il terzo periodo è caratterizzato da ritmi più bassi e attacchi disinnescati bene dalle rispettive difese e l’unica rete è quella di Alesiani a 4 minuti dal termine. Negli ultimi 8 minuti lo Jug prova a risalire la china, ma i leoni non lasciano scampo e grazie alle reti, in ordine, di Presciutti e Vapenski vincono 13-8.

Questo il commento di Sandro Bovo a fine partita: “Sono molto contento della vittoria. È la prima volta che vinco qui ed è una bellissima sensazione. Abbiamo giocato molto bene in difesa, siamo stati attenti e abbiamo portato a casa la partita. Sono felice anche della reazione dopo la sconfitta di sabato”.