Mtb: Martina Berta e Luca Braidot trionfano a La Thuile

sabato, 25 giugno 2022

La Thuile – Martina Berta e Luca Braidot vincono la prova conclusiva degli Internazionali d’Italia Series che si è disputata quest’oggi in Valle d’Aosta, a La Thuile.

Martina vince in casa e conferma il grande stato di forma p ost-infortunio. Anche Luca è in ottima condizione, fa sua la maglia del circuito e si dice ottimista in vista dei prossimi appuntamenti di coppa. Sesta Greta Seiwald. A pochi giorni dal rientro alle gare festeggiato con la conquista del titolo tricolore XCC, Martina Berta (nella foto © Michele Mondini) concede subito il bis aggiudicandosi di forza e per distacco anche la prova conclusiva degli Internazionali d’Italia Series che si è corsa quest’oggi a La Thuile, nella sua Valle d’Aosta.

“Sono felicissima ed un filo emozionata – sono state le sue parole dopo la gara – restare ferma per due mesi a guardare le altre correre buttando al vento mesi e mesi di preparazione e sacrifici è stato davvero difficile ma in un certo senso mi ha dato anche lo stimolo per non mollare. Per stringere i denti e lavorare ancora più duramente per poter tornare il prima possibile e prendermi la mia rivincita”.

Come all’Italiano XCC anche qui a La Thuile ritroviamo una Martina Berta carica e determinata, in grande spolvero ed assolutamente affamata di vittoria: “Devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine anche nei momenti più difficili. Ma questo non è ancora il traguardo finale. C’è ancora tanto lavoro da fare e devo ancora recuperare al 100%. Siamo sulla strada buona e questa vittoria non fa altro che dare morale”.

Ma le gioie del Santa Cruz FSA non finiscono con la gara Open femminile. A tenere alto l’entusiasmo dello staff ci ha pensato poi Luca Braidot, impegnato a dover difendere la maglia da leader nell’atto conclusivo del campionato internazionale italiano: “Giornata più che positiva – ha detto Luca – arrivo da un intenso periodo di preparazione ed oggi era importante sfruttare l’occasione come test. In gara mi sono trovato subito bene ma ho aspettato prima di tentare l’affondo decisivo. Ora mi aspettano altri dieci giorni di preparazione in vista di un importante blocco di stagione che prevede un mese con quattro prove di coppa e l’importante appuntamento con i titoli italiani”.

Con il gran finale di La Thuile, sabato 25 giugno si è conclusa la stagione 2022 di Internazionali d’Italia Series, il più importante circuito italiano di Cross Country MTB, che anche quest’anno ha offerto gare e protagonisti ai massimi livelli della disciplina a livello mondiale negli appuntamenti di San Zeno di Montagna, Nalles e Capoliveri, fino alla conclusione in Valle d’Aosta.

L’atto finale, disputato in una splendida giornata di sole sull’esigente tracciato di 4,5 km disegnato da Enrico Martello nel Bike Park La Thuile, ha regalato spettacolo ai tanti appassionati presenti, e ha incoronato i nuovi campioni del circuito gestito da CM Outdoor Events in sinergia con la Federazione Ciclistica Italiana.

Luca Braidot (Santa Cruz-FSA) e Giada Specia (Wilier-Pirelli) hanno conquistato con merito i titoli finali, succedendo rispettivamente a Vlad Dascalu e Chiara Teocchi grazie al grande livello dimostrato in tutta la prima parte di stagione, con gli acuti di San Zeno di Montagna per la 21enne veneta ed il doppio successo di categoria HC per il friulano, che dopo Capoliveri si è esaltato anche in quota a La Thuile.

In generale, La Thuile ha sottolineato l’ottima condizione degli atleti azzurri a confronto con sfidanti di livello internazionale. Un ottimo viatico in vista degli Europei della prossima settimana, e dei prossimi obiettivi di una stagione agonistica ancora lunga e appassionante. A Filippo Fontana (CS Carabinieri), nono nell’atto conclusivo di La Thuile, è andata invece la classifica generale per la categoria Under 23.