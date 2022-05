MTB, Durona bike: doppio terzo posto per Taffarel e Trincheri

domenica, 29 maggio 2022

Chiampo – Doppio terzo posto per la Wilier 7C Force: sul podio i giovani Taffarel e Trincheri.

Domenica all’insegna della “linea verde” per la Wilier 7C Force, che ha chiuso il mese di maggio con un doppio podio, maturato alla Durona Bike a Chiampo (Vicenza) e alla Savigno Race, nel Bolognese. La doppia top 3 ha portato la firma dei giovani biker della squadra diretta da Massimo Debertolis, ilveneto Nicola Taffarel e il ligure Lorenzo Trincheri, che stanno proseguendo nel loro soddisfacente percorso di crescita, a fianco degli atleti più esperti del team (nella foto © Laura Scaravonati).

Johnny Cattaneo e Nicola Taffarel hanno preso parte alla Durona Bike, andata in scena su un percorso di 42 chilometri e 1600 metri di dislivello positivo, con la pioggia che ha reso scivoloso il terreno, esaltando le doti tecniche dei biker soprattutto nei tratti in discesa. La coppia formata da Daniele Mensi e dal pluridecorato Leonardo Paez è riuscita ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo e i due hanno chiuso nell’ordine al traguardo in 1h57’01”. Alle loro spalle si è messo in ottima luce un pimpante Nicola Taffarel, che si è garantito un posto sul podio (a 1’23” dal duo di testa) superando nello sprint per il terzo posto Stefano Dal Grande.

Il capitano della Wilier 7C Force Johnny Cattaneo aveva condotto a propria volta una buona gara, ma è stato costretto ad accontentarsi del sesto posto, a 4’37”. Il bergamasco si era esibito in una bella rimonta in discesa, portandosi alla ruota di Taffarel, ma un chiodo (preso con la ruota posteriore) ne ha frenato la corsa, facendogli perdere tempo prezioso e la conseguente possibilità di giocarsi un piazzamento nella top 5.

La squadra diretta da Massimo Debertolis ha raccolto soddisfazioni anche alla Savigno Race, nel Bolognese, dove i chilometri da percorrere erano 64, con 2350 metri di dislivello positivo. Lorenzo Trincheri ha fatto gara di testa e prima del tratto conclusivo era riuscito ad accodarsi a Mattia Longa, che nel finale è però riuscito a fare la differenza e a raggiungere il traguardo in solitaria, primo con il tempo di 3h10’03”.

Trincheri è comunque riuscito a garantirsi un posto nella top 3, terzo a 3’57” dal vincitore e a una quarantina di secondi dal secondo classificato, Cristian Cominelli. Giornata sfortunata, invece, per Marco Rebagliati, costretto al ritiro in seguito a una foratura.

Sabato prossimo Johnny Cattaneo, Marco Rebagliati e Nicola Taffarel saranno impegnati alla Ortler Bike Marathon.