Motori, Enduro: i risultati dei piloti del Moto Club Sebino

martedì, 9 maggio 2023

Malegno (Brescia) – Entra nel vivo la stagione dei motori e i piloti del Moto Club Sebino sono in gran spolvero nella diverse competizioni: Mondiale Enduro a Lalin (Spagna), Campionato italiano Under e Senior a Montecopiolo e Campionato Italiano Gr5 Regolarità ad Anghiari.

MONDIALE – Nella seconda prova del Mondiale in Spagna, i 3 piloti del Moto Club Sebino presenti hanno centrato i seguenti risultati: Cat. Yout Manuel Verzeroli su Ktm 125 7° e 4°; Cat. E1 Haljala Hermanni su Beta 250 10° e 7°; Cat. E3 Herrera Benjamin su Gas Gas 300 (prima giornata fermo ) e 11°.

SENIOR – Campionato Italiano Senior: Cat. E Mirko Spandre su Gas Gas 350 4t 1°; Diego Ballardini su TM 300 4t 20°; Stefano Armanini Stefano su gas Gas 350 4t 31°; Cat. C Lorenzo Staccioli su Beta 300 6°; Lorenzo Balzarini su Husqvarna 300 18;° Cat. B Riccardo Prandini su Beta 250; 9° Patrick Grigis su Gas Gas 250 purtroppo ritiro al 3° giro

UNDER – Campionato Italiano Under: Cat. B Thomas Grigis su Gas Gas 250; 2° Cat. C Matteo Grigis su Gas Gas 300 2°; Cat. E Edgardo Paganini su Gas Gas 350 4t 5°; Cat. A Mattia Legrenzi su Gas Gas 125 13°; Cat. D Sebastiano Buzzi su Ktm 250 4t 21°; Cat. Femminile Asia Volpi su Beta 125 6^. Squadre: Moto Club Sebino 4° e 4°

Campionato Italiano Regolarità: Gr. 5 Cat. C5 Fabio Balzarini su Puch Frigerio 17; 1°; Cat. X3 Osvaldo Armanni su Ktm 250 1°; Cat. B2 Marco Romelli su Moto Morini 123 4t 5°

Domenica Prossima inizia anche il Campionato Italiano Enduro della Categoria Major a Castel di Tora Rieti il Sebino presente con 11 piloti.