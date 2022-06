Lavarone, il sigillo di Dal Grande e Piana alla Nosellari Bike: le classifiche

sabato, 11 giugno 2022

Lavarone – Con la Nosellari Bike è partita ufficialmente sull’Alpe Cimbra la “100 Km dei Forti” organizzata dallo Sci Club Millegrobbe, che avrà il suo clou domani con le gare “Marathon” e “Classic” che vedranno impegnati circa un migliaio di corridori di mountain bike. Foto @Newspower.

Il vicentino Stefano Dal Grande ha vinto per l’ennesima volta la corsa sugli altipiani cimbri con la prima tappa del MilleGrobbe Bike Challenge con il tempo di 1h26’16”, battendo in volata i compagni di fuga Pietro Dutto, cuneese di nascita, ma da anni residente in Val di Fiemme, e il ledrense Nicola Risatti che aveva vinto la scorsa edizione. Dopo la partenza da Nosellari, i tre atleti hanno fatto presto il vuoto rispetto al gruppo e già nel primo dei due giri del percorso si era capito quale fosse la successiva composizione del podio. Dal Grande ha approcciato meglio l’ultima salita prima del traguardo finale e non ha avuto problemi a respingere gli attacchi dei due compagni di fuga. Dopo quasi due minuti e mezzo è arrivato Nicolò Zoccarato, che all’inizio sembrava poter tenere il ritmo dei fuggitivi. Alla fine un felicissimo Dal Grande ha potuto festeggiare la vittoria con la moglie Sara e il figlioletto Samuele che erano al traguardo di Lavarone Gionghi. Da segnalare al termine il fair play dei tre protagonisti, che si sono fatti i complimenti a vicenda dandosi appuntamento a domani, per un’altra gara che già si annuncia spettacolare ed incerta.

Gara combattuta anche al femminile ed ha visto assolute protagoniste la vicentina Debora Piana (trentaduesima assoluta) e la veronese Chiara Burato, le quali hanno subito fatto selezione nei confronti delle avversarie. La favorita Burato ha dovuto combattere con un fastidioso raffreddore che le ha impedito di respirare bene e quindi di respingere gli assalti di Piana (seconda classificata l’anno scorso), la quale ha vinto con oltre due minuti di distacco. Staccata, al terzo posto si è piazzata la veronese Chiara Pontara, per un podio tutto veneto. Al termine Burato, causa raffreddore, ha messo in dubbio la sua presenza alla “Classic” di domani, anche se Piana non crede che domani non troverà la forte avversaria al nastro di partenza.

Ora tutte le attenzioni sono rivolte alla storica “100 Km dei Forti” di domani mattina, con la “Marathon” di 94,5 km e la “Classic” di 50 km; quest’ultima viene associata alla “Nosellari Bike” dando origine alla speciale classifica del 100Grobbe Bike Challenge. Il tempo previsto è favorevole come oggi, pertanto ci sarà sicuramente da divertirsi assistendo alla gara e gustandosi un panorama mozzafiato tra lago e montagne sull’Alpe Cimbra.

CLASSIFICHE

Classifica maschile

1 Dal Grande Stefano Olympia Factory Team 01:26:16; 2 Dutto Pietro Team Mentecorpo 01:26:17; 3 Risatti Nicola Asd Chero Group Team Sfrenati 01:26:29; 4 Zoccarato Nicolo’ Omap Cicli Andreis 01:28:50; 5 Zamboni Andrea Unter – Brao Caffe’ 01:28:56; 6 Pallaoro Christian Team Cingolani 01:31:26; 7 Carraro Tiziano Asd Chero Group Team Sfrenati 01:31:37; 8 Rossi Daniele Team Todesco 01:31:41; 9 De Bernardin Giulio Asd Swatt Club 01:33:18; 10 Sgrinzi Carlo Chunk – Northgroup Team 01:33:19

Classifica femminile

1 Piana Debora Team Cingolani 01:40:29; 2 Burato Chiara Omap Cicli Andreis 01:42:34; 3 Pontara Chiara Asd Giomas 02:03:33; 4 Sartori Fabia Team Todesco 02:04:50; 5 Montevecchi Margherita Ciclisti Polisportiva Perlena 02:17:42; 6 Carboni Elisabetta Vee Tire Co Team Race 02:20:06; 7 Santerini Alessandra Team Bike O’clock 02:22:16; 8 Menegazzi Nicoletta Team Benetti 02:26:52; 9 Lucianer Marzia Team Sella Bike 02.55.17