Il trentino Maestri campione d’Europa di Corsa in Montagna

sabato, 2 luglio 2022

Bolbeno – Il trentino Cesare Maestri ha conquistato l’oro agli Europei di Corsa in Montagna e ha trascinato l’Italia sul gradino più alto del podio. “Complimenti a Cesare Maestri per la sua impresa, figlia di tenacia e costanza – sottolineano il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti e l’assessore a sport e turismo, Roberto Failoni – Una vittoria che arriva grazie alla capacità di non arrendersi e mai con un oro che rende ancora più ricco il suo palmares”.

Gioia in Spagna, dove Maestri (Atletica Valli Bergamasche) ha dominato la prova di sola salita di El Paso, superando lo svizzero Dominik Rolli e il padrone di casa Daniel Osanz grazie al tempo di 44’48” per completare i 9 km. Tre anni fa il trentino aveva conquistato l’argento. Sesto posto per l’altoatesino Hannes Perkmann, decimo Alex Baldaccini.