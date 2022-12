I campioni dell’US Ski Team si allenano sulle piste dell’Alpe Cimbra

mercoledì, 14 dicembre 2022

Alpe Cimbra – Sono tornati ad allenarsi sulle piste dell’Alpe Cimbra i campioni della nazionale maschile americana US Ski Team. Stanno preparando i prossimi impegni di Coppa del Mondo: Tommy Ford e River Radamus (nel video), accompagnati dal loro manager Marco Dallapiccola, nel corso di un incontro con i giornalisti hanno svelato gli obiettivi della stagione agonistica ed espresso apprezzamento per le piste Salizzona e Agonistica, in virtù delle caratteristiche tecniche e della perfetta preparazione curata dalla società impianti in collaborazione con lo Ski team Altipiani.

“Come società impianti Skiarea Folgaria Lavarone – afferma Denis Rech, presidente FolgariaSki – siamo molto orgogliosi di ospitare anche la nazionale americana maschile Us ski Team e di avere Ryan Cochran Siegle come Testimonial: grazie a loro il nome dell’Alpe Cimbra e del Trentino godono di visibilità durante le gare di Coppa del Mondo e vengono portati oltre oceano”.

“E’ stata rinnovata la collaborazione con la nazionale maschile americana US Ski Team che per i prossimi quattro anni continuerà ad allenarsi sulle piste della skiarea in vista dei grandi appuntamenti di Coppa del Mondo”, spiega Gianluca Gatti, presidente Apt Alpe Cimbra.

Il sindaco di Folgaria, Michael Rech, ha fatto i migliori auguri ai campioni dello Ski Team statunitense per la stagione agonistica e i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo.