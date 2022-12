Hockey, Piné in gara a Chiavenna per il secondo posto

lunedì, 26 dicembre 2022

Chiavenna (Sondrio) – Hockey Piné di scena a Chiavenna (Sondrio), sfida aperta per il secondo posto. Nella quarta giornata del campionato di IHL Division I l’Hockey Pinè affronterà l’HC Chiavenna. I pinetani, reduci dall’ottima vittoria casalinga contro il Milano, cercheranno di confermarsi per scavalcare il Chiavenna, attuale seconda forza del Master Round. I chiavennaschi vorranno rifarsi tra le proprie mura amiche dopo la sconfitta di misura contro Feltre e davanti al proprio pubblico andranno alla caccia della terza vittoria. Stesso discorso per il Piné, che nella prima sfida della sua storia contro il Chiavenna vorrà certamente farsi trovare pronto.

Nonostante le assenze confermate da coach Valcanover, il morale in casa Piné è alto: le ultime prestazioni dei trentini sono apparse convincenti e in terra lombarda Daniele Colombini e compagni tenteranno il colpo esterno.

Coach Andrea Valcanover ha presentato così la sfida delle 19: “Contro Chiavenna sarà la prima sfida della nostra storia. È una squadra formata da un mix di giocatori giovani ed esperti. Purtroppo, per impegni lavorativi e per qualche infortunio, ci presenteremo con un organico ridotto, ma il nostro obiettivo non cambia. Faremo una buona partita per portare a casa quanti più punti possibile”.