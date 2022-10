Hockey Piné, buona la prima in casa contro Feltre

domenica, 16 ottobre 2022

Baselga di Pinè – Nella terza giornata di IHL Division I, l’Hockey Piné batte l’HC Feltreghiaccio e conquista la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi. All’Ice Rink di Piné, di fronte a quasi 130 spettatori, i pinetani hanno riscattato l’amara sconfitta in Val Venosta con una prova di resistenza contro un Feltre mai domo.

I locali hanno svoltato dopo la scorsa settimana. In primis partendo bene con la giusta concentrazione: dopo poco più di 1’ di gioco, assist di Bertoldi per Gobbetti e vantaggio giallonero. Il Feltre, tutt’altro che arrendevole, costruisce una mole notevole di occasioni e di tiri in porta ma senza riuscire a trovare subito il pareggio. In 3’ gli ospiti ribaltano la partita con la doppietta di Matteo Dall’Agnol, al 17’ su assist di Sniezhnievskyi e al 20’ su suggerimento di Timoth Voulfson. I ragazzi di coach Valcanover accusano il colpo, ma non affondano. Al 39’ Girardi riporta il match in parità e, all’overtime, Daniele Colombini sigla il successo dei pinetani, il primo nella stagione 2022-2023.

Quella dell’Ice Rink è stata una partita molto fisica con tante penalità (ben 69) fischiate dai due direttori di gara. Notevole è stata la quantità di occasioni prodotte dai due schieramenti. A prevalere sono stati gli ospiti, con ben 36 chance contro le 29 dei trentini. Un dato poco influente per i gialloneri, capaci di portarsi a casa la vittoria. Il prossimo incontro vedrà i pinetani contro l’HC Cadore, sempre tra le mura amiche dell’Ice Rink.

Il commento di coach Andrea Valcanover dopo la vittoria: «Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato carattere e intelligenza per portare a casa la vittoria. La partita è stata nervosa e ricca di penalità. I nostri avversari hanno impostato la partita su un gioco fisico con contrasti duri, ma i miei ragazzi sono riusciti a contenerli con ottime trame di gioco e di gestione del disco. La vittoria è molto importante e ci dà maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Allo stesso tempo siamo solo all’inizio e dobbiamo restare concentrati».

La soddisfazione di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri: «La partita è stata molto sentita, già negli spogliatoi si avvertiva tensione. Abbiamo retto bene all’inizio, non siamo caduti nei loro tranelli, anche se non sono mancate risse e colpi bassi. Sono molto felice perché vedo che i ragazzi stanno migliorando la loro intesa e il gioco si sta sviluppando. Il gruppo sta crescendo, anche se non siamo ancora al 100%».