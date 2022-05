Giro d’Italia: Koen Bouwman vince la 19esima tappa

venerdì, 27 maggio 2022

Castelmonte – Koen Bouwman (nella foto) ha vinto la 19esima tappa del Giro d’Italia 2022, il percorso friulano-sloveno con arrivo al Santuario di Castelmonte. A compimento della fuga di giornata, Koen Bouwman (Jumbo Visma) vince i quattro Gran Premi della Montagna e trionfa all’arrivo, battendo Mauro Schmid (QuickStep), Alessandro Tonelli (Bardiani Csf Faizanè), Attila Valter (Groupama FDJ) e Andrea Vendrame (Ag2r Citroen).

La maglia rosa è sempre sulle spalle di Carapaz, che ha reagito agli attacchi dei suoi avversari ed è pronto per il tappone dolomitico di domani che potrebbe essere decisivo per la vittoria finale del Giro 2022 che si concluderà con la cronometro di domenica a Verona.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Koen Bouwman (Jumbo-Visma) – 177 km in 4h32’55’’, alla media di 39.133 km/h

2 – Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl Team) s.t.

3 – Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) a 3″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2 – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) a 3″

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 1’05”

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy – Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Juan Pedro Lopez (Trek – Segafredo)

Il vincitore di tappa Koen Bouwman (Jumbo-Visma) ha dichiarato: “Dopo aver vinto a Potenza ho detto che qualsiasi cosa sarebbe arrivata di lì in poi sarebbe stata un bonus. Oggi ho corso per i punti della Maglia Azzurra e sono felice di averla quasi blindata. Sapevo che l’ultima curva era a gomito ma non immaginavo così tanto. Ho dovuto anche frenare ma fortunatamente ero nella posizione migliore e trovarmi là mi ha permesso di vincere. Sono felicissimo.”

La maglia rosa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) subito dopo l’arrivo ha detto: “E’ stata una tappa dura. E’ un peccato avere perso Richie Porte nelle prime fasi di corsa ma la squadra ha fatto un grande lavoro con Pavel Sivakov che è in formissima. La lotta per il Giro è emozionante, siamo tre corridori allo stesso livello. Vedremo come andrà domani, accetterò qualsiasi risultato.”