Giro d’Italia, Dries De Bondt trionfa in volata a Treviso

giovedì, 26 maggio 2022

Treviso – La volata a quattro di Treviso nella 18esima edizione del Giro d’Italia è stata vinta da Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Ha battuto Affini (Jumbo Visma) e Magnus Cort (EF Education-EasyPost). La maglia rosa resta sulla spalle di Carapaz.

Oggi si è corsa 18esima tappa della Corsa Rosa, con partenza da Borgo Valsugana, in Trentino, e arrivo a Treviso. E’ la tappa meno impegnativa delle ultime quattro, con 156 chilometri con un dislivello molto basso, che si attesta sui 1150 metri. Dries De Bondt ha avito la meglio nella volata. Photo Credits: Alpozzi/D’Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse.

La vittoria

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) ha vinto la diciottesima tappa del 105^ Giro d’Italia, la Borgo Valsugana-Treviso di 156 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost). Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.

Ordine d’arrivo

1 – Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) – 156 km in 3h21’21’’, alla media di 46.486 km/h

2 – Edoardo Affini (Jumbo-Visma) s.t.

3 – Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) s.t.

Classifica generale

1 – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2 – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) a 3″

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 1’05”

“Giro d’Italia 2022, una bella immagine per tutto il Trentino”

“Una bella immagine per tutto il Trentino, grazie al passaggio del Giro d’Italia 2022 che ha permesso di scoprire tante zone del nostro territorio a beneficio del pubblico nazionale e internazionale. Dalla val di Sole a Lavarone, nella tappa di ieri, lungo la spettacolare salita del Menador, che ci auguriamo possa affermarsi nel cuore degli appassionati come avvenuto l’anno scorso con Sega di Ala. E oggi con la partenza da Borgo Valsugana, in vista di un nuovo passaggio del Giro in Trentino nella tappa dolomitica di sabato che si preannuncia ricca di emozioni”.

È il messaggio del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ieri ha accompagnato il passaggio della Corsa fino all’altopiano cimbro e che questa mattina ha salutato la partenza dei ciclisti a Borgo Valsugana, assieme all’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e del vicepresidente del consiglio regionale Roberto Paccher.

Sabato nella tappa Belluno-Marmolada (Passo Fedaia) la Corsa toccherà passo San Pellegrino, la val di Fassa e il Pordoi, per poi risalire fino all’arrivo a passo Fedaia, sotto la Marmolada, al confine Veneto-Trentino.