Giro delle Dolomiti: la prima tappa va a Gschnitzer e Meyer

domenica, 24 luglio 2022

Bolzano – Il 45° Giro delle Dolomiti si è aperto domenica con la prima tappa. I più rapidi nella prima frazione cronometrata di 11,6 chilometri da Bolzano all’altipiano del Renon sono stati l’altoatesino Thomas Gschnitzer e la tedesca Janine Meyer. Lunedì la seconda tappa porterà i circa 300 partecipanti provenienti da 23 Paesi in Val Venosta. Foto @ hkMedia.

Dopo la partenza alla Fiera di Bolzano domenica mattina le cicliste e i ciclisti partecipanti hanno raggiunto il quartiere bolzanino di Rencio, da dove sono saliti verso l’altipiano del Renon. Alcuni metri dopo essersi immessi sulla strada per l’altipiano, ha avuto inizio la frazione cronometrata che si è conclusa nella località Weber im Moos, poco prima di Collalbo. Gli 11,6 chilometri con 791 metri di dislivello hanno premiato il vincitore della scorsa edizione Thomas Gschnitzer. Il 38enne di Vipiteno ha trionfato in 32’25”65 battendo in volata il colombiano Antonio Donado, arrivato al traguardo volante con cinque secondi di distacco (32’31”26).

Un paio di minuti dopo ha raggiunto il traguardo della frazione cronometrata il bolzanino Raphael Tiziani (34’25”56) ed è salito sul terzo gradino del podio di giornata, mentre il vincitore del Giro delle Dolomiti 2019, il sarentinese Eduard Rizzi, si è classificato al quarto posto.

“Non sarà una settimana facile. Oggi è stato molto difficile per via del caldo, non siamo abituati a queste temperature. Ma sono contento di aver vinto”, ha raccontato Gschnitzer al traguardo. Il suo più grande avversario Antonio Donado, alla sua prima esperienza al rinomato giro ciclistico nel cuore delle Dolomiti, invece, si è mostrato entusiasta del paesaggio unico. “Mi sono gustato anche il panorama, sebbene andassimo piuttosto spediti. Lo posso dire fin da adesso: l’organizzazione dell’evento è perfetta”, ha dichiarato il trentasettenne.

Una gara decisa al fotofinish

Ancora più avvincente è stata la sfida per la vittoria in campo femminile. Dopo 11 chilometri percorsi in coppia ad avere la meglio al fotofinish è stata Janine Meyer (37’25”03). La ciclista tedesca del team FC LeXXi Speedbike, vincitrice nelle edizioni del 2015 e del 2016, ha battuto per soli 16 centesimi di secondo la trionfatrice del Giro delle Dolomiti 2021 Julia Jedelhauser, in gara con i colori del team St. Vinzenz Klinik Pfronten. Segnando entrambe un tempo attorno ai 37’25”, le due cicliste si sono classificate all’ottavo e al nono posto della classifica assoluta di giornata.

“È sempre divertente partecipare al Giro delle Dolomiti, da atleta si vuole concorrere ogni volta alla vittoria generale. Il bello di questa manifestazione è che durante il tragitto si ha molto tempo per chiacchierare con ciclisti provenienti da ogni parte del mondo. Nelle frazioni cronometrate in salita si può spingere e dare il massimo”, ha affermato Meyer. “È stata una bella sfida con Janine, che non conoscevo ancora di persona. Oggi si è imposta lei per poco, domani (lunedì, N.d.R.) si rimescoleranno le carte”, ha osservato la campionessa uscente Jedelhauser. Sul terzo gradino del podio è salita la ciclista bolzanina Francesca Sassani. La ciclista, seconda al Giro delle Dolomiti 2021, ha raggiunto il traguardo della frazione cronometrata in 43’44”48, relegando la tedesca Ursula Armbruster al quarto posto per soli sette secondi.

Il Giro delle Dolomiti proseguirà lunedì 25 luglio con la seconda tappa. Anche questa volta la carovana di cicliste e ciclisti partirà dalla Fiera di Bolzano. I partecipanti raggiungeranno la città termale di Merano e da lì proseguiranno inoltrandosi in Val Venosta per poi fare ritorno a Bolzano. A Sluderno avrà inizio la frazione cronometrata che contribuirà alla classifica generale: i partecipanti si misureranno in 9,8 chilometri in salita, con un dislivello di 622 metri. Lunga 172,90 chilometri con un dislivello complessivo di 1532 metri questa sarà la seconda tappa di questa edizione anche in termini di distanze.

Giro delle Dolomiti 2022: Tappa 1 – Renon powered by Marlene

Classifica maschile

1. Thomas Gschnitzer ITA / Polisportiva A.V.I. Bike Team Sterzing 32’25”65

2. Antonio Donado COL 32’31”26

3. Raphael Tiziani ITA / Team Mentecorpo by Biemme 34’25”56

4. Eduard Wilhelm Rizzi ITA / Sportler Team 34’44”08

5. Iraitz Goñi Diaz ESP / Baxurde T.E. 35’33”13

Femminile

1. Janine Meyer GER / FC LeXXi Speedbike 37’25”03

2. Julia Jedelhauser GER / St. Vinzenz Klinik Pfronten 37’25”19

3. Francesca Sassani ITA / A.S.D. BRÃO CAFFE’ – UNTERTHURNER 43’44”48

4. Ursula Armbruster Ursula GER 43’51”80

5. Franziska Hollmig GER 47’09”04

Tutti i risultati: https://www.winningtime.it/web/results.php?item=5849&from=al