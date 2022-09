Gargnano: al via la 16esima Childrenwindcup del Garda

venerdì, 9 settembre 2022

Gargnano – Torna domenica 11 settembre sul lago del Garda la sedicesima edizione della “Childrenwindcup del Garda” chiamata anche “La Centomiglia dei sorrisi“. I giovani ospiti sono dell’ospedale dei Bambini e dei reparti di Onco Ematologia Pediatrica del dottor Fulvio Porta. Maria Teresa Iseppi è l’ideatrice dell’evento, Abe Luciana Corapi la presidente, Lorenzo Tononi il presidente del CV, il tutto organizzato da Abe, ossia l’Associazione Bambino Emopatico, insieme al Circolo Vela di Gargnano, sotto l’egida della XIV zona della Federazione Italiana Vela

La giornata avrà il via alle 11 quando i bambini arriveranno in paese, nel primo pomeriggio è prevista la regata con i 50 ragazzi e i corrispettivi accompagnatori. Inoltre, sempre in giornata ci sarà il test event della regata per le Capitali della Cultura 2023. Al largo di Bogliaco di sfideranno due Dolphin 81, uno in rappresentanza di Brescia ed uno in rappresentanza di Bergamo. A terra al vincitore sarà consegnato il Guidone del Circolo Vela Monte di Procida, Capitale della Cultura 2022.