Garda Trentino Xmas Trail, al via da Torbole 900 atleti: programma e percorso

venerdì, 10 dicembre 2021

Nago – Torbole – La neve è arrivata a rendere ancora più natalizia e suggestiva l’ambientazione del Garda Trentino Xmas Trail che domani – sabato 11 dicembre – torna col suo tracciato di 30 chilometri disegnato attorno al Garda Trentino e con la novità della distanza ridotta di 16 chilometri, sempre con partenza ed arrivo sul lungolago di Torbole (Trento). Il manto bianco non sarà però d’intralcio ai 900 e più iscritti. Aspetto curioso anche nel 2019 la gara venne resa ancora più frizzante proprio da una leggera nevicata della vigilia (nella foto © Nicer). E fu un grande successo di partecipazione con vittorie di Enrico Cozzini e Paola Gelpi.

GLI ORGANIZZATORI – Tutto confermato dunque, con la partenza fissata sul lungolago di Torbole alle 9 di domani, quando in prima linea ci sarà il trentino Christian Modena, già vincitore della gara nel 2018, oltre ai rappresentanti del Team Hoka One One a cominciare da Alexander Rabensteiner per arrivare a Jimmy Pellegrini e Peter Kienzl.

“La neve è arrivata e confesso che rende tutto molto più suggestivo – racconta Matteo Paternostro, presidente del comitato organizzatore – ma per quanto riguarda la gara, nessun problema. Già oggi le temperature abbondantemente sopra lo zero stanno ripulendo i tratti di percorso alle quote inferiori; sabato mattina resterà presumibilmente un po’ di neve nella zona di Tenno e sul Monte Corno, ma si potrà correre senza alcun problema. Siamo pronti per rimetterci in gioco con il Xmas Trail dopo la rinuncia dello scorso dicembre ed in attesa di vivere l’emozione dei Campionati Italiani di trail lungo e trail corto al Garda Trentino Trail del prossimo maggio”.

Il Garda Trentino Xmas Trail permetterà anche di aprire la prima edizione del Trentino Christmas Running Festival che proseguirà sabato 18 dicembre con la Trento Christmas Run sulle strade del capoluogo provinciale. E con la neve che è arrivata, possiamo dire che il Natale e il simbolo Babbo Natale stanno arrivando di corsa.

IL PERCORSO – Confermato come detto l’anello di 30 chilometri: partenza dal lungolago di Torbole per raggiungere la vicina Riva del Garda e quindi risalire verso Tenno ed i suoi scorci medievali prima della discesa ad Arco. Oltrepassato il fiume Sarca, gli atleti toccheranno le frazioni arcensi di San Martino e Bolognano (dove si inserirà il tracciato XS) per affrontare di petto il Monte Corno, le sue trincee ed il castagneto di Nago. La discesa finale sarà mozzafiato, con lo sguardo costantemente calamitato dal Lago di Garda mentre si sfiorerà Castel Penede e sotto i piedi scorreranno le antiche mulattiere ed il sentiero disegnato nella valletta di Santa Lucia, sfruttata nel XV secolo dalle truppe veneziane per trasportare le imbarcazioni dal Fiume Adige al Garda e sorprendere l’esercito napoleonico. Un tracciato che permette di mantenere costantemente lo sguardo puntato sul Lago di Garda e di sfiorare diversi monumenti e castelli: la Rocca di Riva del Garda, il Bastione napoleonico, il Castello di Tenno, il Castello di Arco, Castel Penede a Nago: insomma, un’autentica corsa tra natura e storia.