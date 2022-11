Garda Trentino Half Marathon, record di iscritti: 4.150

mercoledì, 9 novembre 2022

Riva del Garda (Trento) – Saranno più di 4.150 ad indossare un pettorale, africani e tedesche i favoriti per il successo

Ha superato quota 4.150 iscritti la ventesima Garda Trentino Half Marathon in programma domenica 13 novembre. Lo ha evidenziato con soddisfazione il presidente del comitato organizzatore Sandro Poli poche ore dopo la chiusura delle procedure on line, fissata per la mezzanotte di lunedì. Un numero che conferma come questo evento sia fra i più partecipati del Trentino, nonché una delle mezze maratone con il maggiore appeal in Italia. Va ricordato che il 33% è straniero, mentre le donne rappresentano il 41% e le nazioni rappresentate sono 50. Questi runner si distribuiscono sulle quattro competizioni proposte dagli organizzatori dei Trentino Eventi, ovvero la mezza maratona 21K, la 10K con partenza da Arco e arrivo a Riva del Garda, la 5K promozionale con start da Torbole e la versione Kids Run del sabato pomeriggio.

È pressoché definitiva la conferma degli atleti big, con l’adesione dell’ultima ora del runner del Burundi Jean Marie Vianney Niyomukiza, che ha il miglior personale sulla mezza rispetto a tutti gli altri iscritti, ovvero il tempo di 1h01’45”. Fra gli accreditati alla vittoria finale troviamo anche il ruandese Jean Baptiste Simukeka (1h04’36”, il keniano Simon Kibet Loitanyang (1h04’25”), il tedesco Erik Hille (1h04’29”) e i due altoatesini Hannes Perkmann (1h04’27”) e Michael Hofer (1h07’14”), che si piazzò sul terzo gradino del podio lo scorso anno. Ci saranno anche i quattro alfieri dell’Atletica Rodengo Saiano Abdellah Batel, Mauro Gibellini, Kabir Hichmann e Matteo Rosa, quindi il tedesco Gabriel Wimmer, il ceco Petr Muras, l’austriaco Marcel Rudisser e il trentino d’adozione dell’atletica Valchiese Madouh Issam. Da segnalare poi Domenico Ricatti, Massimiliano Strappato e lo skyrunner fiemmese Daniele Felicetti.

In campo femminile, stando ai personali sulla mezza, la favorita è la tedesca Thea Heim, sempre sul podio nelle ultime tre edizioni della gara gardesana. Al via ci sarà anche l’ucraina Mariya Radko, le altre tedesche Ricarda Gerlach e Sonja Kortmann, la portacolori del Cus Pro Patria Milano Giulia Sommi, l’esperta altoatesina Agnes Tschurtschenthaler, la perugina Laura Biagetti e la svizzera Samira Schnüriger.

Lo scorso anno si imposero il keniano Solomon Koech e la tedesca Rabea Shoeneborn, mentre i record sono imbattuti da alcune edizioni, visto che il keniano Elijah Kiplagat Kurgat (Ken) fermò il cronometro sul tempo di 1h01’10” nell’ormai lontano 2005 e la comasca Ivana Iozzia nel 2009 fece registrare la prestazione ancora imbattuta di 1h12’55”. In campo maschile in venti edizioni si registrano ben 13 vittorie keniane e due italiane, mentre nella gara rosa i successi tricolori risultano 12 e addirittura quattro quelli targati Germania.

Per il Comitato organizzatore sono giorni di lavoro intenso, soprattutto per allestire l’Expo presso il Palafiere di Riva del Garda, inaugurato alle ore 16 di venerdì 11 novembre, con apertura sia sabato sia domenica. Sabato alle 15 in piazza 3 Novembre a Riva del Garda è prevista la sfida Kids con merenda per tutti. Domenica mattina ecco lo start delle tre sfide più attese: alle ore 9 la seconda edizione della 5K da Torbole (casa del Dazio), alle 9.30 da Arco (piazzale Segantini) inizierà la settima edizione della 10K e alle 10:10 davanti al Palafiere di Riva scatterà la ventesima 21K.