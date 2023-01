martedì, 24 gennaio 2023

Sappada – EYOF: oro per Gabriele Matli e argento per Federico Pozzi nella 7,5 km TL. Gabriele Matli dopo l’oro vinto ieri nella 10 km TC sale ancora una volta sul gradino più alto del podio nella prova in tecnica di pattinaggio di 7,5 km con il tempo di 18’08”5 corsa a Sappada. Quarto al primo passaggio cronometrato ai tre chilometri, subito dopo ha preso la testa della gara mettendosi al collo il suo secondo oro in due giorni.

Con lui sul podio, sul secondo gradino, sale anche Federico Pozzi staccato di 7”4 dal compagno di comitato. Il fondista dello Sci Club Alta Valtellina con una gara in rimonta si è portato dalla quinta posizione ai tre chilometri fino alla seconda. Terzo lo svedese Hugo Nilsson con 24”di distacco dal finanziere della Val Formazza.

Niccolò Giovanni Bianchi (Sporting Livigno) con l’undicesimo tempo (18’55”7) è il terzo azzurro in classifica.