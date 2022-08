Europei Atletica leggera, il trentino Yeman Crippa d’oro nei 10 km

domenica, 21 agosto 2022

Trento – Storica medaglia per Yeman Crippa che ha conquistato l’oro nei 10.000 metri agli europei di atletica leggera che si concludono oggi a Monaco di Baviera. Il mezzofondista azzurro, che vive in Trentino, è salito sul tetto d’Europa con una irresistibile volata iniziata a 250 metri dall’arrivo.

Yeman Crippa aveva conquistato la medaglia di bronzo nei 5000 metri e questa sera il venticinquenne delle Fiamme Oro ha disputato una grandissima gara, conquistando la medaglia d’oro. Entusiasmo alle stelle al termine della gara per Yeman Crippa, allenato da Massimo Pegoretti.

La gara ha visto un equilibrio tra gli atleti, fin quando il norvegese Zerei Kbrom Mezngi cerca di prendere il largo, il francese Jimmy Gressier marca il 25enne trentino, che nell’ultimo giro attacca, raggiungendo il norvegese ai 250 metri e andando a vincere in solitaria col tempo di 27:46.13. Il norvegese è secondo (27:46.94), terzo il francese Yann Schrub (27:47.13) che precede Jimmy Gressier (27:49.84) e l’altro italiano Pietro Riva (27:50.51). L’Italia torna a conquistare l’oro dopo 32 anni, Spalato 1990 con l’oro di Totò Antibo.

“Yeman Crippa ci regala un’impresa da consegnare alla storia dell’atletica – commentano il presidente della Giunta provinciale e l’assessore allo sport – un’impresa che ci riempie di orgoglio. Complimenti a Yeman per questo risultato che lo consacra fra i grandi dell’atletica mondiale e che non mancheremo di festeggiare una volta che sarà tornato in Trentino, magari in occasione del Festival dello Sport di Trento.