Dalla Scuola Vela alle Olimpiadi: la conferenza alla Fraglia Vela Riva

domenica, 24 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Grande partecipazione, richiamata da ospiti d’eccezione, ha animato Dalla Scuola Vela alle Olimpiadi, conferenza organizzata dalla Fraglia Vela Riva per raccontare il percorso degli atleti nel mondo della vela, dai primi bordi in Optimist, al raggiungimento del traguardo a cinque cerchi.

Moderato dal giornalista Rai Giulio Guazzini e ospitato sulla terrazza del sodalizio rivano, l’incontro è stato aperto dai rappresentanti le istituzioni, tra questi la vice presidente della Provincia di Trento, Francesca Gerosa, e Armando Bronzetti, presidente del consorzio Garda Trentino Vela. Ad animare l’incontro sono stati Paola Mora, presidente del CONI Trentino, intervenuta in merito ai valori dello sport, e la sua importanza anche nel contesto familiare e scolastico, del Direttore Tecnico della Federazione Italiana Vela, Michele Marchesini, che ha sottolineato come, anche questa volta, il Garda abbia recitato un ruolo strategico nel preparare i velisti all’imminente Olimpiade e illustrato come la squadra azzurra si stia preparando per i Giochi di Parigi 2024. Foto @Fraglia Riva Vela.

Spazio poi alla campionessa olimpica Alessandra Sensini, attualmente Direttore Tecnico della Nazionale di Vela Giovanile, a Gianni Torboli, figura iconica della vela gardesana e già olimpionico ad Atlanta 1996, e a Vasco Renna, padre di Niccolò, altro atleta selezionato per i Giochi delle prossima estate.

Lorenzo Brando Chiavarini, già atleta della Fraglia Vela Riva specialista della classe ILCA 7, supportando il suo intervento con un video coinvolgente, ha raccontato la sua carriera agonistica, iniziata in Inghilterra, dove si era trasferito con la famiglia, diversi anni fa. Chaiavarini ha confermato il suo amore per l’ILCA 7 e per la vela tradizionale, quella che permette di regatare a distanze ravvicinate.

Giorgia Bertuzzi, che a Parigi regaterà sul 29er FX con Jana Germani, ha sottolineato l’importanza della famiglia nel suo cammino verso le Olimpiadi.

La serie di conferenze organizzate da Fraglia Vela Riva continuerà oggi, domenica 24 marzo, sempre sulla terrazza a partire dalle ore 14.30, con Per Una Vela Più Sostenibile, incontro dedicato al rapporto tra lo sport della vela e la tutela dell’ambiente.