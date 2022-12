Cozzini e Modena vincitori ex-aequo del Garda Trentino XMas Trail: i risultati

sabato, 10 dicembre 2022

Torbole – Successo a braccetto per trentini Enrico Cozzini e Christian Modena nella quinta edizione del Garda Trentino XMas Trail che ha salutato anche la vittoria dell’altra trentina Giulia Marchesoni al termine dell’anello di 30 chilometri con 1300 metri di dislivello disegnato nell’Alto Garda Trentino, con partenza ed arrivo dal lungolago di Torbole. Ad imporsi invece sulla distanza minore, il Garda Trentino XMas Trail XS di 16Km, sono stati a tempo di record l’azzurra della corsa in montagna Alessia Scaini, piemontese di casa proprio nell’Alto Garda e vincitrice a maggio della Garda Trentino Run di 10Km, ed il trentino Devid Caresani.

Dopo essersi scambiati le prime posizioni nelle ultime due edizioni (Cozzini su Modena nel 2019, Modena su Cozzini dodici mesi fa), i due trentini hanno deciso di completare la fatica spalla a spalla, per raggiungere il traguardo dopo 2h27’41 di gara. Alle loro spalle, staccato di una manciata di minuti, ecco il bresciano Marco Biondi (2h34’11) che ha così completato il podio, seguito dal veneto Enrico Gheno (Bassano), dall’emiliano Roberto Gheduzzi (Modena) e dall’olandese Stijn Lagrand.

GARDA TRENTINO XMAS (30Km) – Cielo coperto, vento tagliente e la neve caduta nella giornata di ieri ad imbiancare i pendii che abbracciano la conca dell’Alto Garda senza però aver interessato il tracciato di gara se non per poche centinaia di metri nel tratto più alto, sulle pendici del Monte Corno: Questa l’ambientazione che ha coinvolto 800 runner distribuiti sulle due distanze. E sin dalle battute iniziali la coppia Modena – Cozzini ha fatto la voce grossa, affrontando in compagnia ogni asperità del percorso disegnato tra Riva, Tenno, Arco e Nago.

Dodicesimo tempo assoluto per Giulia Marchesoni, trentina di Pergine Valsugana che con il tempo dei 2h48’43 si è presa in solitudine il successo del Garda Trentino XMas Trail, allungando nella seconda parte di gara nei confronti della milanese Sophie Maschi (2h55’23) con la padovana di casa trentina Elisabetta Stocco (2h58’43) in terza posizione. Ai piedi del podio, quarta posizione per la tedesca Manuela Elisabeth Beer con la trentina Marika Zeni e l’emiliana Dinahlee Calzolari (Sassuolo) a completare la top6 di giornata.

GARDA TRENTINO XS (15km) Pochi minuti prima si era invece conclusa la fatica dei 250 atleti che hanno animato la distanza ridotta proposta per il secondo anno, regolati dal trentino Devid Caresani, ventiduenne di Fiavè già nel giro della nazionale giovanile di corsa in montagna, pronto con il tempo di 1h10’16 a precedere il valsuganotto Loris Pintarelli ed il tennese Alessio Benedetti. Quarto posto quindi per Maximilian Franceschini, seguito a propria volta dal padrone di casa Michele Fedel e dal ledrense Marco Guelmi, storico gestore del Rifugio Nino Pernici, punto cardine del Garda Trentino Trail che tornerà con l’ottava edizione il prossimo maggio lungo il suo tracciato di 60km. Curiosa la sfida in gara tra il sindaco di Arco Alessandro Betta ed il “suo” assessore allo sport Dario Ioppi: vittoria per il primo cittadino, 79° al traguardo in 1:45’22 con tre minuti di vantaggio.

Vittoria con ampio margine per Alessia Scaini: da poco più di un anno la ventiduenne originaria di Oulx ha scelto Arco ed il Garda Trentino come nuova abitazione e dopo aver vestito la canotta azzurra ai Mondiali di corsa in montagna di inizio novembre, ha scelto i sentieri del Garda Trentino XMas Trail per chiudere con un sorriso la propria stagione agonistica. La campionessa italiana under 23 in carica ha trionfato col tempo di 1h20’50 lasciandosi alle spalle l’arcense Barbara Regaiolli (1h33’50) e l’altra trentina Roberta Faes (1h34’28).

I PROTAGONISTI – “Ci tenevo a chiudere la stagione con una vittoria – il commento di Scaini – e trovarla sui sentieri che ormai sento di casa è stato significativo, specie dopo un Mondiale che non mi ha dato troppe soddisfazioni. Il tracciato di gara è stato reso un po’ scivoloso dalla pioggia di ieri, ma l’ambientazione è sempre fantastica”.

Ecco invece le parole di Cozzini e Modena, vincitori ex-aequo del Garda Trentino XMas Trail.

“Da due edizioni ci scambiamo le posizioni di vertice – commenta Modena – e ci è sembrato giusto nel finale tagliare il traguardo assieme. Gli organizzatori sono stati bravi ad allestire anche quest’anno un percorso molto divertente e vario, ideale per tutti, sia per chi vuole testare la condizione, sia per chi vuole avvicinarsi alla realtà del trail”.

“Con Christian ci conosciamo da anni e facciamo tante gare assieme ed anche oggi ci siamo divertiti sia in salita che in discesa – aggiunge Cozzini – e con questa vittoria ci siamo fatti un bel regalo di Natale, in attesa della prossima stagione e di altre sfide”.

Giulia Marchesoni è stata la prima a tagliare il traguardo dei 30 chilometri. “Non mi aspettavo di vincere e sono convinta di aver fatto una bella gara, anche in condizioni non facili per il fondo bagnato. Mi sono davvero divertita, è un tracciato perfetto per questa stagione e molto vario, con salite mai troppo impegnative e discese da affrontare con attenzione”.

A completare il quadro dei vincitori dell’odierno poker di gare, ecco Devid Caresani vincitore della distanza XS. “Era la prima volta che mi misuravo su questi sentieri e devo dire che il tracciato mi ha sorpreso, sia per la bellezza, sia per la tecnicità della discesa conclusiva. Mi trovo particolarmente a mio agio su questo tipo di percorsi e ho sfruttato al meglio le mie qualità per prendermi la vittoria”.

Soddisfazione per il presidente Matteo Paternostro. “Nonostante il meteo che nei giorni precedenti non è stato dei migliori siamo riusciti ancora una volta a centrare l’obiettivo sia dal punto di vista organizzativo sua tecnico. Si è vissuta una grande gara di sport, con gare combattute su un tracciato reso pesante in alcuni tratti dalla pioggia di venerdì capace di regalare con un colpo d’occhio spettacolare sul Garda e sulla corona di montagne che avvolgono la Busa, imbiancate dalla neve. Ciliegina sulla torta sono gli 800 partecipanti le cui espressioni all’arrivo sul lungo lago di Torbole facevano trasparire la grande gioia. Aver confermato i partecipanti 2019 e 2021 è fonte di grande orgoglio e di stimolo per il mio comitato direttivo e per le centinaia di volontari che ci supportano. Particolarmente gradita poi la polenta dei Polenter di Storo risultata ideale in una giornata tipicamente invernale, se pur sul Garda”.

ORA LO SGUARDO A MAGGIO – Garda Trentino XMas Trail ha chiuso trionfalmente un 2022 che ha visto Garda Trentino Trail ospitare lo scorso maggio i campionati italiani assoluti. L’appuntamento è ora per il 19-21 maggio prossimo, quando la grande novità sarà il debutto della versione Ultra con un tracciato di 150Km con 10.000 metri di dislivello che impegnerà gli ultrarunner sin dal venerdì, mentre il giorno successivo ci sarà spazio per il classico terzetto formato da Garda Trentino Trail (60Km / 3500 metri di dislivello), Ledro Trail (42Km / 2400 metri di dislivello) e Tenno Trail (19Km / 1700 metri di dislivello) con la domenicale Garda Trentino Run (11Km / 600 metri di dislivello) a completare l’offerta di un ricchissimo week end di gare.