Coppa del Mondo Short track e Pattinaggio, Italia grande protagonista

domenica, 5 febbraio 2023

Inzell – E’ andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo junior di speed-skating. Dieci gli azzurri impegnati nella Max Aichner Arena di Inzell (Germania).

In campo femminile si sono cimentate sul ghiaccio tedesco Giorgia Aiello (Cardano Skating), Giorgia Fusetto (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (S.C. Pergine) e Maybritt Vigl (Ritten Sport). Invece, fra i maschi, hanno gareggiato Mattia Bernabé (S.C. Pergine), Gianluca Bernardi (S.C. Pergine), Manuel Ghiotto (Noale Ice), Giosué Neve (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine).

Nella giornata di sabato, il risultato più significativo è stato ottenuto da Serena Pergher, classificatasi al 3° posto nei 1.000 metri. La diciottenne poliziotta è stata battuta solamente di 14 centesimi dalla kazaka Alina Dauranova, vincitrice della prova davanti all’olandese Pien Herman. Il risultato è una conferma del valore della teenager azzurra sulla distanza del chilometro, poiché si è attestata sul gradino più basso del podio per la terza volta in altrettante gare stagionali. Va inoltre rimarcato come tutti i dieci italiani impegnati abbiano migliorato il proprio primato personale sui 1.000 e sui 3.000 metri.

Anche la domenica è stata foriera di soddisfazioni. Serena Pergher si è fregiata di un nuovo podio sui 500 metri, sfiorando peraltro la vittoria. È stata infatti sopravanzata di appena 9 centesimi dalla già citata Pien Herman. Salgono, dunque, a cinque i piazzamenti nelle prime tre posizioni da lei raccolti nella corrente stagione della Coppa del Mondo junior (tre terzi posti in altrettante gare sui 1.000, una seconda e una terza piazza sui 500). Inoltre va considerato oltremodo positivo l’esordio assoluto di Giulia Presti, giunta quarta nella mass start, superata in volata da due olandesi e una coreana.

A completare il rimarchevole weekend azzurro, oltre a svariati ulteriori personal best, sono arrivati il quinto posto di Giorgia Aiello sui 1.500 metri e altri tre piazzamenti nella top-ten, due dei quali firmati da Maybritt Vigl (ottava sia nei 1.500 che nella partenza in linea). Infine Gianluca Bernardi ha abbrancato la decima posizione nella partenza in linea.

Settimana prossima l’impianto di Inzell sarà teatro dei Mondiali junior, evento clou dell’inverno in ambito giovanile.

SHORT TRACK

Altre tre top ten nelle gare individuali e il 6° posto finale della staffetta maschile. Si chiude con indicazioni ancora positive il week-end di Dresda per l’Italia dello short track.

Nell’ultima giornata della quinta tappa di Coppa del Mondo – all’indomani dello storico trionfo della staffetta mista e dello splendido 2° posto di Pietro Sighel sui 1500 metri – la Nazionale tricolore guidata dal d.t. Kenan Gouadec e dagli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari conferma la propria competitività e sfiora a più riprese le prime cinque posizioni nelle gare in programma.

Nella prova a squadre, il quartetto maschile formato da Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro) e Thomas Nadalini (Fiamme Oro) termina la propria prova in Finale B alle spalle del Kazakistan e davanti all’Olanda, chiudendo così al 6° posto complessivo.

Medesima posizione raggiunta, nelle distanze individuali, da Tommaso Dotti, bravo a superare anche le semifinali della seconda sessione del weekend sui 1500 metri per poi concludere appunto al sesto posto la sua prova in Finale A. Sui 500 metri maschili, ripartito dai ripescaggi, Pietro Sighel (Fiamme Gialle) è risalito fino in semifinale dove – quarto sul traguardo – il trentino si è guadagnato l’accesso in Finale B che ha poi oggi vinto terminando al sesto posto finale.