Coppa del Mondo Sci alpino, l’ordine di partenza della seconda prova di Bormio

lunedì, 26 dicembre 2022

Bormio – Domani mattina gli uomini jet scenderanno in pista per la seconda e ultima prova cronometrata, una sorta di prova generale dove definire il set up ideale e provare le linee migliori in vista della discesa del 28 dicembre. Oggi la prima prova ha visto registrare il miglior tempo l’azzurro Innerhofer (foto @Pentaphoto).

QUI la lista di partenza della seconda prova cronometrata

Il programma ufficiale

Martedì 27 dicembre

11.30: Seconda prova ufficiale discesa

18.30: Estrazione pettorali – Piazza Kuerc

Mercoledì 28 dicembre

11.30: Discesa e cerimonia di premiazione – Ski Stadium

Giovedì 29 dicembre

11.30: SuperG e cerimonia di premiazione – Ski stadium