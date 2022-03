Ciclismo: le novità del Giro delle Dolomiti e Giro Guest

domenica, 13 marzo 2022

Bolzano – Vasto programma di attività accanto al 45° Giro delle Dolomiti. Gli organizzatori si rivolgono anche agli accompagnatori dei 600 cicloamatori che dal 24 al 30 luglio 2022 prenderanno parte alla manifestazione ciclistica. Così, in concomitanza con le sei tappe dell’evento avrà luogo anche il Giro Guest: ogni giorno saranno organizzate delle attività nelle zone dell’Alto Adige e del Trentino che ospiteranno la tappa (nella foto © Helmuth Rier).

Immergersi nei paesaggi variegati dell’Alto Adige e del Trentino, pedalando per sei giorni tra le strade panoramiche più belle delle due province: il Giro delle Dolomiti è una settimana imperdibile per chi ama il ciclismo. Ciò che contraddistingue la Granfondo arrivata alla sua 45a edizione è l’ampio spazio dedicato al puro gusto di pedalare. Nei 641 chilometri di tracciato con un dislivello di circa 9700 metri, le frazioni cronometrate per la classifica generale sono accompagnate da ampi tratti da percorrere in compagnia e a velocità controllata. “Il Giro delle Dolomiti è un evento che combina competizione e divertimento in completa sicurezza e con un’assistenza costante. La sua formula particolare fa sì che, con un po’ di allenamento, possa essere affrontato da tutte le persone appassionate di ciclismo”, osserva la presidente del comitato organizzatore Bettina Ravanelli.

Per rendere l’evento ancora più piacevole anche per chi accompagna le cicloamatrici e i cicloamatori, gli organizzatori dell’ASD Giro delle Dolomiti in collaborazione con il tour operator bolzanino laifain experiences e l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano hanno ideato un ricco programma di attività adatte a tutte le età che si svolgeranno in parallelo a ciascuna tappa: il Giro Guest. “I percorsi dei tour seguiranno le singole tappe del Giro delle Dolomiti. I partecipanti potranno visitare località affascinanti, assaggiare i prodotti locali e conoscere le tradizioni del posto accompagnati da guide esperte. Il tutto si svolgerà nella splendida cornice naturale e nello spirito della manifestazione”, spiega Bettina Ravanelli, sottolineando anche l’attenzione data alla sostenibilità nel Giro Guest, che prevede un uso estremamente ridotto di mezzi inquinanti.

Escursioni, attività culturali e gastronomiche al Giro Guest

Il 24 luglio, mentre le cicliste e i ciclisti pedaleranno alla volta del Renon e della Valle Isarco, è programmata un’escursione sull’altopiano a nord di Bolzano. Parallelamente al Giro delle Dolomiti, anche la seconda tappa del Giro Guest si svolgerà in Val Venosta, per una giornata all’insegna di cultura, marmo, cioccolato e albicocche. Mentre nella terza tappa, la “tappa regina”, gli appassionati delle due ruote raggiungeranno Passo Erbe, gli accompagnatori raggiungeranno Bressanone per una giornata che combinerà storia, gastronomia e tradizioni. Dopo le prime tre tappe, mercoledì 27 luglio, il Giro delle Dolomiti si fermerà per un giorno di riposo. Ma anche durante questa giornata saranno proposte diverse attività rivolte a tutti i partecipanti, sia del Giro delle Dolomiti sia del Giro Guest. Tra le iniziative proposte ci sarà lo Stelvio Climb, una spettacolare pedalata sullo Stelvio e un Aperitivo lungo al Castel Firmiano, sede principale del Messner Mountain Museum.

In parallelo alla quarta tappa del Giro delle Dolomiti in Val Sarentino, anche gli accompagnatori trascorreranno la giornata nel cuore dell’Alto Adige, approfondendo la storia e la cultura della valle. Dopo pranzo, inoltre, sarà possibile visitare i vigneti di Bolzano e godersi una merenda alpino-mediterranea. In seguito il Giro Guest, come il Giro delle Dolomiti, si sposterà in Trentino. Venerdì 29 luglio si andrà prima alla scoperta del paese di Lavis e dell’affascinante “Giardino dei Ciucioi” e poi si salirà sul monte di Mezzocorona. L’ultimo giorno, in concomitanza con la crono a squadre a Trento, in mattinata sarà organizzata una visita guidata alla città che si concluderà in tempo utile per assistere alla cerimonia di premiazione con cui si concluderà il Giro delle Dolomiti.

Sono aperte le iscrizioni al Giro delle Dolomiti e al Giro Guest

Le iscrizioni al Giro Guest e al Giro delle Dolomiti sono aperte. Gli accompagnatori possono iscriversi a tutte e sei le tappe del Giro Guest al prezzo di 440 euro, oppure alle singole giornate – fino a un massimo di quattro – a un costo che varia dai 65 ai 90 euro in base alla durata dell’escursione. Grazie alla collaborazione con l´Azienda di Soggiorno e Turismo le prime 25 persone che prenoteranno l’intero pacchetto Giro Guest potranno partecipare gratuitamente a un tour guidato del centro di Bolzano nel tardo pomeriggio di domenica 24 luglio.

Il costo d’iscrizione per i ciclisti che vogliono partecipare a tutto il Giro delle Dolomiti ammonta a 450 euro, la partecipazione a una singola tappa costa 90 euro. L’iscrizione alla manifestazione sportiva include un pacco gara che potrà essere ritirato alla Fiera Bolzano. Inoltre, tutti i partecipanti provenienti da fuori Alto Adige che pernotteranno in hotel potranno richiedere delle riduzioni in alcune strutture selezionate.

Per iscriversi o avere ulteriori informazioni consultare il sito web www.girodolomiti.com.