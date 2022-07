Ciclismo: il trentino Riccardo Lucca trionfa alla Zanica-Monte Pora

domenica, 31 luglio 2022

Monte Pora – Il trentino Riccardo Lucca, della formazione juniores Work Service Speedy Bike, ha conquistato la Zanica-Monte Pora, in provincia di Bergamo, prova con arrivo in salita che ha esaltato le sue doti di attaccante e di grimpeur. Lucca, ben supportato da tutto il team, ha saputo fare la differenza negli ultimi cinque chilometri dell’ascesa finale riuscendo a scavare tra se e gli avversari un solco incolmabile. Un passo irresistibile per tutti quello tenuto da Lucca(nella foto © Photors.it) che ha tagliato il traguardo con 26″ di vantaggio su Sessa (Palazzago) e 36″ su De Carlo (Carnovali).

“Lucca non lo scopriamo certo oggi ma il successo conquistato sul Monte Pora, in una gara che ha visto al via il meglio del ciclismo dilettantistico italiano ha un valore speciale. Si tratta di una importante conferma per un ragazzo che ha talento, maturità e grinta da vendere – hanno sottolineato i Ds Emilio Mistichelli e Ilario Contessa -. In questo periodo tutta la squadra sta ottenendo i risultati che ci auspicavamo e che questi atleti meritano. Sono il frutto del lavoro svolto per allestire una formazione competitiva su tutti i terreni e della sicurezza acquisita vittoria dopo vittoria. Ora ci attende il mese di agosto che sarà ricco di appuntamenti internazionali in vista dei quali non possiamo che essere fiduciosi”.