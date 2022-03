Canottieri Sebino, i risultati alla regata regionale di Pusiano: Marzella quarta tra le U17

martedì, 15 marzo 2022

Lovere – Dopo l’esordio dei giovanissimi di domenica scorsa a Cadrezzate, lo scorso weekend ha visto protagonisti gli atleti delle categorie agonistiche Ragazzi – Junior e Senior della Canottieri Sebino. Le gare si sono svolte domenica 13 marzo 2022 a Pusiano (Como) sull’omonimo lago su un bacino in perfette condizioni.

762 atleti in gara, in rappresentanza di 44 Società Lombarde, 359 equipaggi e 85 gare disputate tra qualificazioni e finali.

Agonismo a livelli elevati e gare particolarmente attese in quanto selettive per l’accesso al prossimo Meeting Nazionale di aprile a Piediluco.

La Canottieri Sebino si è presentata al via con 9 atleti e 6 equipaggi che hanno disputato 9 gare. La trasferta, senza medaglie per la Sebino, ha visto però la bella conferma di Elisa Marzella quarta assoluta in finale e pass conquistato per il prossimo Meeting Nazionale.

La Marzella, anche lei all’esordio di categoria, ha gareggiato nel Singolo Ragazze Under 17 dove erano in gara 17 atlete lombarde in 3 batterie di qualificazione. Accesso diretto alla finale a 8 equipaggi per le prime classificate in batteria e per gli altri 5 migliori tempi assoluti delle qualificazioni. Elisa giungeva 2^ nella gara di qualificazione e accedeva alla finale in virtù del quarto migliore tempo. In una finale veramente competitiva e di valore, giungeva 4^ a ridosso del podio. La Marzella, con un’ottima prova, è così riuscita nella bella impresa di staccare il pass della fase nazionale al pari delle migliori specialiste di categoria di livello nazionale.Elisa ha poi gareggiato anche nel 4 di Coppia Ragazze misto con la Canottierin Luino guadagnando la terza posizione.

In gara anche Maffezzoni Dario e Bigoni Tommaso nel Doppio categoria Ragazzi Under 17 che giungevano quinti in batteria e accedevano alla finale B dove si classificavano al 7°posto. Anche per loro, prova impegnativa e prima esperienza nella categoria superiore.

Maffezzoni Sabrina, affrontava per la prima volta il salto di categoria, nel Singolo Junior Under 19 si classificava al 5° posto in batteria, accedeva alla Finale B dove, in una buona prova, riusciva a conquistare la 3^ posizione non sufficiente per staccare il pass per la fase nazionale.

Sabrina scendeva ancora in acqua nel Doppio misto Junior Under 19 con Bonalumi Martina della Canottieri Luino e si classificava al 4° posto nella finale diretta. Nel Quattro di Coppia categoria Ragazze Under 17 hanno gareggiato Ronchetti Alice, Passini Alessandra, Manenti Anna e Quattrone Margherita giungendo al 7°posto nella finale diretta; per queste atlete la gara ha costituito l’esordio nella categoria Ragazze in un confronto diretto con equipaggi di maggiore esperienza.

Nella specialita’ piu’ attesa il Singolo Junior Maschile, che ha visto sfidarsi 42 singolisti in 6 distinte batterie, Gabriele Bettineschi in gara per la Sebino giun geva 7° nelle qualificazioni non riuscendo ad accedere alle fasi finali. L’atleta della Sebino, non al meglio delle proprie condizioni fisiche che hanno condizionato nell’ultimo periodo anche le fasi di allenamento, è sceso in acqua in una gara molto competitiva con la presenza di atleti della nazionale azzurra, difficile quindi raggiungere l’obiettivo di staccare il pass per la fase nazionale. In attesa di ritrovare una forma migliore e non avere più problemi fisici Bettineschi ci riproverà alla seconda gara regionale valida anch’essa per la qualifica nazionale; le premesse, accompagnate da una forte volontà e da un buon potenziale fanno ben sperare.

In gara anche Fusaro Simone, già atleta della Sebino ora in forza al CUS Pavia, in una gara per lui nella categoria superiore e con atleti di caratura nazionale, si è classificato al 4° posto nella Finale del Singolo Senior A.

Così Roberto Fusaro, allenatore della Sebino, commenta nel dopo gara: “Un’uscita con luci ed ombre. La vera sorpresa, o meglio una bella conferma dopo l’ottima stagione 2021 è stata quella di Elisa Marzella che nel Singolo Ragazze è riuscita ad arrivare quarta e a staccare il pass per la fase nazionale con un’ottima finale che l’ha vista gareggiare con le migliori specialiste di categoria nazionali. Insoddisfazione per Gabriele Bettineschi, che non si è qualificato per il Meeting Nazionale; il risultato è comunque condizionato dalle condizioni fisiche non ottimali. Noi non molliamo e sapremo risalire e guardare avanti con fiducia consci che il lavoro fatto finora ci ripagherà”.

E in chiusura, a conferma dell’ottimismo degli allenatori della Sebino, giunge la convocazione delle atlete bianco azzurre Bertoni Vittoria e Rota Giulia sul Quattro di coppia della Rappresentativa Regione Lombardia al 1° Meeting Nazionale Cadetti in programma a Candia Canavese il prossimo 19 e 20 marzo.