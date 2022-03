Canottaggio: esordio stagionale con 11 medaglie per la Canottieri Sebino

giovedì, 10 marzo 2022

Lovere – Esordio stagionale da incorniciare sul lago di Monate per la Canottieri Sebino in gara con 17 atleti in 19 competizioni. Undici le medaglie conquistate: 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

Dopo le prime regate dedicate al fondo, la Canottieri Sebino apre la stagione agonistica regionale 2022 del Comitato FIC Lombardia sulle distanze classiche con la regata valevole per il Trofeo d’Aloja a Cadrezzate sul lago di Monate, in provincia di Varese: 602 atleti, 436 equipaggi e 38 società presenti su un nuovo campo di regata.

E’ iniziata così dal Lago di Monate la nuova stagione remiera del canottaggio lombardo in gara con Allievi, Cadetti e Master alla prima regionale D’Aloja del 2022. Forte è stata la risposta dei club remieri lombardi con tanta voglia di normalità e ripartenza. Il primato numerico va alla Canottieri Varese presente con 61 tesserati, 51 per la Canottieri Gavirate e 48 per i padroni di casa della Canottieri Monate.

Nuovo il campo di regata, installato a Cadrezzate in un’area, molto più grande rispetto al passato, che potrebbe portare a nuovi sviluppi in chiave agonistica per il lago di Monate. Il salto di qualità è stato indispensabile in quanto gli spazi storici non reggevano più i numeri in costante aumento del canottaggio lombardo.

MEDAGLIE E PIAZZAMENTI DELLA CANOTTIERI SEBINO

Al via con 17 atleti, la Sebino torna a casa con 11 medaglie: 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Protagonisti i giovanissimi Canottieri Sebino delle categorie Allievi e Cadetti dai 10 ai 14 anni. Per gli Allievi A 10 anni, prima esperienza sulla distanza breve dei 250 mt. ed esordio remiero Si sono confrontati invece sui 500 mt gli Allievi B1 11 anni, 1000 mt per gli Allievi B2 12 anni e 1500 mt per gli Allievi C 13 anni e per i Cadetti 14 anni.

Alla loro prima gara, ed esordio remiero, per Maria Bertoletti, Mattia Belli, Giada Belli, Nicola Flaccadori, Chiara Ronchetti e Simone Genovese.

Conquistano la medaglia d’oro e raggiungono il gradino più alto del podio: Pietro Bianchi nel Singolo 7,20 Allievi C sulla distanza di 1500 mt in un finale avvincente punta a punta che l’ha visto alla fine primeggiare; Mattia Belli, all’esordio remiero, fa centro nel Singolo 7.20 Allievi A Maschile sulla distanza di 250 mt; Chiara Ronchetti Singolo 7,20 Allievi B1 Femminile al suo esordio completa i 500 mt del percorso e centra subito la prima posizione; Vittoria Bertoni Quattro di Coppia Misto Cadetti. La Femminile gareggia sui 1500 mt con Aurora Morandi (Luino), India Del Fante (Carate Urio) e Gaia Caterisano (Cernobbio) in una gara condotta con autorevolezza in testa dalla partenza all’arrivo.

Sul secondo gradino del podio e medaglia d’argento: Lorenzo Turla Singolo 7.20 Allievi C Maschile con una bella gara sui 1500 mt e un bel finale per tre equipaggi sulla stessa linea per secondo, terzo e quarto posto; Giulia Rota Singolo 7,20 Cadetti Femminile percorso di 1500 mt con una bella prova in una gara che l’ha vista sempre tra le prime posizioni e Kristin Brighenti Singolo 7,20 Cadetti Femminile, distanza lunga di 1500 mt, con un ottimo sprint finale non molla e agguanta la seconda posizione.

Medaglia di bronzo e terzo posto per: Giulia Rota e Kristin Brighenti Doppio Cadetti Femminile che si ripetono nel Doppio dopo l’argento conquistato da entrambe nel Singolo 7,20 sui1500 mt in un’ottima prova per un equipaggio da poco formato che lascia ben sperare; Alessia Carizzoni Singolo 7,20 Allievi C Femminile 1500 mt, buona gara con margini di miglioramento; Vittoria Bertoni Singolo Cadetti Femminile 1500 mt, seconda medaglia anche per Vittoria dopo l’oro nel Quattro di coppia con una bella prova in una competizione dal livello molto alto e Simone Genovese Singolo 7,20 Allievi B1 500 mt al suo esordio in una prova promettente che lascia intravedere buone prospettive.

A ridosso del podio, in quarta posizione, chiudono Fabio Nobili, terzo fin quasi sul traguardo manca il colpo finale, nel Singolo 7,20 Maschile, così come Giada Belli nel singolo 7,20 Allievi A Femminile e Mattia Bertoletti nel Singolo 7,20 Allievi A Maschile.

Quinto posto per Antonio Iannone, gara sofferta e peccato per un’imbardata che ha compromesso la gara, e Nicola Figaroli nel Singolo 7,20 Allievi con una buona prova e tanto impegno.

Un gradino sotto, invece, al 7° posto per Nicola Flaccadori ed Elisa Balzarini nel Singolo 7,20, bella la prova di Elisa squalificata dopo una gara che l’aveva vista tagliare il traguardo in 3^ posizione, e 8° posto per Jacopo Bigoni sempre nella difficile categoria Cadetti con il Singolo 7,20.

In gara anche Daniele Sbardolini categoria Master giunto 6° nel Quattro di coppia misto con la Canottieri Milano.

IL COMMENTO DEGLI ALLENATORI DELLA SEBINO

Lorenzo Manella, allenatore di Aliievi e Cadetti così commenta i risultati di questa giornata: “E’ stato un bell’esordio per tutti e soprattutto per 6 atleti alla loro prima gara, soprattutto per Ronchetti Chiara e Belli Mattia primi anche sul traguardo. Tanta emozione per tutti gli Allievi, che hanno concluso le loro gare senza problemi, premiati tutti comunque; questo è il loro successo, portare la barca al traguardo, guadagnare in sicurezza e fiducia per le prossime gare”.

Il calendario prosegue ora senza sosta. Domenica 13 marzo il lago di Pusiano ospiterà la prima regata regionale riservata alle categorie agonistiche dai 14 anni in su Ragazzi a Senior, prova valida per la selezione degli atleti da schierare ai primi eventi nazionali.