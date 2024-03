Camunia Rally, debutto stagionale del pilota bresciano Flavio Brega

venerdì, 22 marzo 2024

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Flavio Brega è pronto ad indossare tuta e casco, rispondendo “presente” alla prima chiamata della stagione sportiva 2024. Il pilota bresciano è atteso sulla pedana di partenza del Camunia Rally, appuntamento di apertura della Coppa Rally di Zona 3 in programma nel weekend a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Tra le strade casalinghe, il portacolori della scuderia New Turbomark cercherà le prime conferme al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione e curata in campo gara dal team MM Motorsport, vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli che il driver di Provaglio d’Iseo condividerà con Marco Zegna (da sinistra Flavio Brega e Marco Zegna foto © Nicholas Magoni).

Il Camunia Rally rappresenta, oltre che un valido test in ottica International Rally Cup – con il Rallye Elba in programma tra un mese – anche l’occasione per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Coppa Rally di Zona 3, programmazione che vedrà impegnato Flavio Brega in altri quattro appuntamenti, sempre al volante della vettura boema. La gara si svilupperà tra sabato e domenica, con la giornata inaugurale che punterà i riflettori sui chilometri della prova speciale Sisem mentre, l’indomani, teatri della sfida saranno la “Val Palot” e la “Montecampione”, da ripetere per due volte. Partenza ed arrivo sono previste nella piazza generale Ronchi di Breno mentre il quartier generale, con direzione gara, sala stampa e centro classifiche, sarà ospitato dal Centro Congressi di Boario Terme, cittadina che ambienterà anche il riordino ed il parco assistenza.