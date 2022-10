Calcio, serie D: spettacolare pareggio del Breno a Varese

domenica, 16 ottobre 2022

Varese – Il Breno agguanta il pareggio nella trasferta allo stadio Ossola di Varese. Il risultato finale tra Breno e Città di Varese è 2-2. Una partita rocambolesca, con reti tutte nel secondo tempo: i granata hanno fatto la partita ma sono andati sotto per ben due volte e con grande determinazione l’hanno ripresa, prima con l’eurogol di Nappello e poi con il tap in vincente di Cristini al 93′. Un minuti il temporaneo vantaggio del Città di Varese. La squadra granata, guidata da mister Soave, è in fondo alla classifica con soli 3 punti. Domenica prossima il Breno torna al Tassara contro il Brusaporto.

IL TABELLINO

CITTA’ DI VARESE- BRENO 2-2 (16’ st rig. Ferrario (V), 36’ st Nappello (B), 47’ st Mapelli (V), 48’ st Cristini (B).

CITTA’ DI VARESE (3-5-2): Moleri, Battistella, Marcatelli, Malinverno, Ferrario (37’ st Cappai), Disabato (40’ st Goffi), Pastore, Monticone (C), Mapelli, Foschiani (37’ st Bigini), Piraccini (1’ st Premoli). A disp. Priori, Parpinel, Scarpa, Truosolo, Boni. All. De Paola.

BRENO (3-4-1-2): Raimondi; Brancato, Tagliani (C), Carminati (20’ st Nappello); Pelamatti (26’ st Fredrich), Mondini, Boldini (31’ st Sampietro), Cristini; Bresciani (20’ st Wojdyla); Confalonieri, Righetti (31’ st Tomaselli). A disp. Ansaldi, Costanzo, Turano, Antonioni. All. Soave.

ARBITRO: Daddato di Barletta.

AMMONITI: Bigini (V), Marcaletti (V), Mapelli (V), Carminati (B), Pelamatti (B).

NOTE: Recuperi 1’ e 4’.