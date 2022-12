Calcio, serie D: il Breno torna alla vittoria e lascia l’ultimo posto in classifica

mercoledì, 21 dicembre 2022

Casatenovo (Lecco) – Il Breno torna alla vittoria e lascia l‘ultimo posto in classifica. I granata tornano alla vittoria nell’ultima gara del 2022 e in trasferta: un successo maturato tutto nel primo tempo, con le tre reti della squadra guidata da mister Soave e Ansaldi ha parato un rigore. Il Breno ha così lasciato l’ultimo posto in classifica.

Il tabellino

CASATESE -BRENO 0-3 (14’ Confalonieri (B), 19’ Boafo (B), 40’ rig. Tomaselli (B)

CASATESE (3-4-1-2): Picarelli, Comberiati 1’ st Videkon), Tocci (22’ st Scipione), Gulinelli (1’ st Costanzo), Pirola, Perego, Polenghi (30’ st Stefanoni), Romano, Quaggio, Isella, Pontiggia (C) (1’ st Personé). A disp. Trabattoni, Silba, De Meo, Saracino. All. Commisso.

BRENO (4-1-4-1): Ansaldi; Turano (46’ st Meni), Brancato, Mondini (C), Nolaschi; Boldini; Boafo (49’ st Costanzo), Bresciani, Cristini (44’ st Wojdyla), Tomaselli (41’ st Pelamatti); Confalonieri (37’ st Righetti). A disp. Raimondi, Chiarelli, Baschirotto, Carminati. All. Soave.

ARBITRO: Agostoni di Milano.

ASSISTENTI: Fantini di Busto Arsizio e Severini di Seregno.

ESPULSO: al 33’ st Quaggio (C) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Polenghi (C), Gulinelli (C), Tocci (C), Pirola (C), Personé (C), Boldini (B), Nolaschi (B).